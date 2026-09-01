Si ya estás haciendo planes para las Fiestas Patrias 2026, hay un detalle que podría cambiar la icónica noche mexicana para algunos habitantes de la CDMX, sí, hablamos de la Ley Seca, que se implementará para algunos habitantes de la capital.

Bajo esta restricción, muchos negocios tienen prohibida la venta de bebidas alcohólicas, pero ¿en qué parte de la capital se implementará esta medida? Aquí en adn noticias te contamos.

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Ley Seca CDMX Conoce las zonas donde estará prohibida la venta de alcohol en septiembre y las fechas que debes tener en cuenta. (Enes Evren/Getty Images/iStockphoto)

¿Habrá Ley Seca en CDMX durante las Fiestas Patrias 2026?

La Ley Seca 2026 está concentrada en Xochimilco y contempla fechas que van desde el 3 de septiembre hasta los primeros días de octubre, dependiendo de la zona.

Una de las fechas que más llama la atención es la del Barrio Tetitla, en Santa Cruz Acalpixca, donde la suspensión está programada para el 13 y 14 de septiembre, justo en los días previos al 15 de septiembre.

Por eso, si vives en alguna de las zonas señaladas o tienes pensado acudir a sus celebraciones, conviene revisar bien el calendario antes de hacer las compras para la noche mexicana.

La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y contempla la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas durante distintas fiestas patronales que se realizarán en septiembre.

¿Dónde habrá Ley Seca en septiembre de 2026?

La restricción se aplicará en cinco zonas de Xochimilco y cada una tendrá fechas diferentes.

San Gregorio Atlapulco

En el Pueblo San Gregorio Atlapulco, la Ley Seca estará vigente del 3 al 13 de septiembre de 2026.

Santa María Nativitas

En el Pueblo Santa María Nativitas, la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas será del 6 al 12 de septiembre.

Santa Cruz Acalpixca

Para el Barrio Tetitla, en Santa Cruz Acalpixca, la restricción está contemplada para los días 13 y 14 de septiembre.

Esta es una de las zonas que tendrá la prohibición más cercana a las Fiestas Patrias, por lo que quienes acudan a las celebraciones deberán tomarlo en cuenta.

San Mateo Xalpa

En el Pueblo San Mateo Xalpa, la suspensión se contempla durante varios días de septiembre, del 17 al 24 de septiembre, de acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo.

Colonia San Jerónimo

Finalmente, en la colonia San Jerónimo, la restricción llegará hasta el cierre del mes: estará vigente los días 29 y 30 de septiembre, además del 1 de octubre.

¿De cuánto es la multa por vender alcohol durante la Ley Seca?

Aquí viene la parte que puede dolerle bastante al bolsillo de los negocios, pues, quienes incumplan con la suspensión se exponen a sanciones establecidas en la legislación de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.

Las multas pueden ir de 351 a 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente entre 41 mil y 293 mil pesos, dependiendo de la infracción y las circunstancias del caso.

Así que para los comercios de las zonas donde aplicará la Ley Seca, aquello de “nomás una venta más” podría salir bastante caro.

¿La Ley Seca aplicará en toda la CDMX el 15 de septiembre?

Hasta ahora, la disposición publicada para septiembre contempla zonas específicas de Xochimilco, no una prohibición general para las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Esto significa que en otras zonas de la capital los establecimientos podrán operar conforme a las reglas habituales, mientras que los negocios ubicados dentro de las áreas señaladas deberán respetar las fechas de suspensión.

Sin embargo, durante el transcurso de los días, otras alcaldías se podrían sumar a la Ley Seca para estas Fiestas Patrias 2026, y por supuesto, adn noticias te estará informando.

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