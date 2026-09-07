Baja California advierte que el testamento no es solo para adultos mayores: por qué cualquiera con un auto o cuenta de ahorros debe tramitarlo en septiembre 2026

Cualquier persona con un vehículo, una cuenta bancaria o una vivienda necesita testamento por una razón concreta: sin él, esos bienes quedan sujetos a un juicio sucesorio que puede tardar años y dividir a la familia. El Congreso de Baja California aprueba por unanimidad una reforma que responde exactamente a ese riesgo.

La diputada María Teresa Méndez Vélez explica el motivo detrás de la iniciativa: las eventualidades no distinguen edad ni patrimonio, y quien tiene bienes —por modestos que sean— enfrenta el mismo riesgo legal que una persona mayor. Por eso la reforma hace permanente el descuento de septiembre en Baja California.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué debe tramitar su testamento cualquier persona con auto o ahorros en Baja California?

La razón es jurídica, no de edad: sin testamento, un vehículo, una cuenta de ahorros o una casa entran a un proceso intestado donde un juez decide cómo se reparten. Ese proceso puede tardar meses o años y suele generar disputas entre los herederos, según explicó la propia diputada al presentar la iniciativa.

Vehículos de motor a nombre del titular

Cuentas de ahorro o inversiones bancarias

Vivienda, terrenos o alhajas

El testamento evita ese escenario porque define de antemano al heredero de cada bien, sin necesidad de que un juzgado intervenga. Maythé Méndez subraya que el patrimonio, sin importar su tamaño, queda protegido con una sola firma ante notario.

Septiembre 2026 confirma por ley el descuento fijo en notarías de Baja California.

Por eso la reforma al artículo 200 BIS fija septiembre como el mes clave: es cuando el trámite cuesta menos y el descuento queda garantizado por ley, no solo por una campaña federal que puede o no repetirse.

¿Cómo funciona el descuento y por qué conviene tramitarlo en septiembre 2026?

El motivo del calendario tiene origen nacional: desde 2003, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano impulsan la campaña “mes del testamento” cada septiembre. Baja California ya no depende de esa campaña porque la reforma vuelve el beneficio permanente a nivel estatal.

Descuento de hasta 50% en el costo del trámite

Vigencia exclusiva durante el mes de septiembre

Porcentaje final sujeto al Arancel de Notarios de cada notario

El dictamen 99 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales respalda esta garantía legal, que ya no se pierde aunque el gobierno federal cambie de política. Esto convierte a septiembre en el momento más económico para resolver el trámite.

El beneficio de Baja California no depende de la continuidad del programa federal, según establece la reforma al artículo 200 BIS. Esa es la razón práctica por la que conviene actuar en septiembre

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.