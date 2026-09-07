Habrá Ley Seca en Morelos por fiesta patrias; lista de los municipios donde no se venderá alcohol

Una de las fechas más relevantes para México en las que las familias y amigos se reúnen para festejar y divertirse son las fiesta patrias; sin embargo, esas fechas habrán un duro golpe para los negocios en Morelos ya que se aplicará la Ley Seca.

Aunque la medida trata de evitar conflictos o accidentes, muchos de los comercios tienen sus mayores ganancias en la venta de alcohol y en especial durante las fechas patrias.

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¿Cómo aplica la Ley Seca en fiestas patrias?

De acuerdo con la medida publicada por la Secretaría de Gobierno en el periódico oficial establece un acuerdo con los municipios para que se restablezcan las restricciones los días 15 y 16 de septiembre.

La Ley Seca implica prohibir la venta bebidas embriagantes en giros comerciales cerrados y de venta al público. La restricción contempla tiendas de autoservicio, supermercados, misceláneas, abarrotes y depósitos de cerveza.

Asimismo, la recomendación se extiende directamente a los establecimientos como bares, cantinas, cervecerías y centros nocturnos.

¿Cuáles son los municipios que tendrán Ley Seca en Morelos?

La medida aplicará en los 36 municipios del estado de Morelos, 33 y los recién creados municipios indígenas: Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.

Sin embargo, algunos de los que más podrían verse afectados son aquellos que incluso reciben turismo local todo el tiempo como:

Cuautla

Cuernavaca

Jiutepec

Puente de Ixtla

Temixco

Tepoztlán

Tlayacapan

Yecapixtla

Cabe señalar que cada cada municipio cuenta con autonomía para decidir si adopta el acuerdo. Por ello, los cabildos locales deberán sesionar en los próximos días si llevan a cabo las restricciones.

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