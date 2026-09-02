El parque acuático de Querétaro con río lento y alberca para la tercera edad donde los adultos mayores entran gratis con INAPAM

El Parque Bicentenario, ubicado en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, cuenta con un parque acuático de 26 mil 540 metros cuadrados que combina distintas opciones de entretenimiento para toda la familia. El área acuática incluye dos toboganes, un río lento, un chapoteadero, una alberca social y una alberca para la tercera edad, además de una tienda de souvenirs y paisajes naturales. Está disponible únicamente los sábados y domingos y niños y personas mayores con credencial INAPAM entran gratis.

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¿Cuánto cuesta entrar a este parque acuático de Querétaro y quiénes no pagan?

La entrada general al Parque Bicentenario tiene un costo de 65 pesos por persona, y el acceso al área acuática suma 80 pesos adicionales, según informó el propio parque a través de sus redes sociales. También existe una pulsera ilimitada de 250 pesos por persona, que incluye la entrada general más acceso ilimitado a las atracciones mecánicas; si se le agrega el área acuática, el total sube a 300 pesos por persona.

No pagan entrada los niños menores de 85 centímetros de estatura, las personas de la tercera edad con credencial del INAPAM y las personas con discapacidad.

¿Qué otras atracciones incluye el acceso general al parque?

Con el acceso general, los visitantes pueden disfrutar del carrusel, el gusano, el ratón, el dino, la rana, el comando (redes para escalar), los carritos de pedal individuales y el lúdico —carritos de pedales para 4 personas con recorrido por miniaturas de edificios emblemáticos de Querétaro—.

También están incluidos la pista de skate (habilitada para patines, patineta, bicicleta o triciclo con equipo de protección), el Uffo —bicicleta elevada para dos personas—, el Ágora con fuente danzarina frente al lago, los hidrobikes, las lanchas, el vivero, el parque para perros y una finca con animales como llamas, búfalos, watusis, puercos vietnamitas, cabras y conejos, entre otros.

Las atracciones mecánicas con costo adicional incluyen:

tren panorámico: $40 pesos

montaña rusa: $60 pesos

pontón: $60 pesos

río rápido: $40 pesos

Casona del Terror: $60 pesos

barco pirata: $50 pesos

Según el parque, estos costos aplican por igual para niños y para adultos.

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