La razón por la que todos estos pensionados mexicanos enfrentarán una pausa en pagos de septiembre 2026

Para todos los beneficiarios que ya han revisado el calendario de las Pensiones para el Bienestar de septiembre, notarán que hay un salto entre el martes 15 y el jueves 17. Esto se debe a que el miércoles 16 de septiembre no habrá depósitos, aunque eso no significa que algún apoyo vaya a cancelarse o que exista un retraso extraordinario.

La pausa ya estaba contemplada desde que se publicó el calendario del bimestre septiembre-octubre. Así, los últimos depósitos antes de esa fecha serán para las personas cuyo primer apellido comienza con M, mientras que el jueves 17 continuará la dispersión para las letras N, Ñ y O.

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¿Por qué no habrá pagos de Bienestar el 16 de septiembre?

La razón tiene que ver con la conmemoración de la Independencia de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluyó el 16 de septiembre entre los días inhábiles de 2026 para las instituciones financieras, por lo que deberán suspender operaciones ese día.

Por esta razón, Bienestar no asignó ninguna letra para el miércoles 16. Es decir, no hay beneficiarios cuyo depósito estuviera programado para esa fecha y después haya sido recorrido.

¿Quiénes reciben pago de Bienestar durante septiembre?

El calendario corresponde al bimestre septiembre-octubre e incluye a derechohabientes y beneficiarios de cuatro programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

En conjunto, las tres Pensiones para el Bienestar atienden actualmente a más de 18 millones de personas en el país: más de 13.7 millones de adultos mayores, más de 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años y alrededor de 2 millones de personas con discapacidad permanente.

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar y la fecha depende de la letra inicial del primer apellido.

📷 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar



Recuerda que el pago se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido. pic.twitter.com/rzMBzhabVJ — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 1, 2026

Calendario de pagos de las Pensiones Bienestar en septiembre

La dispersión comenzó el 1 de septiembre y continuará hasta el viernes 25. Estas son las fechas:

A: martes 1

martes 1 B: miércoles 2

miércoles 2 C: jueves 3 y viernes 4

jueves 3 y viernes 4 D, E y F: lunes 7

lunes 7 G: martes 8 y miércoles 9

martes 8 y miércoles 9 H, I, J y K: jueves 10

jueves 10 L: viernes 11

viernes 11 M: lunes 14 y martes 15

lunes 14 y martes 15 16 de septiembre: no habrá depósitos

no habrá depósitos N, Ñ y O: jueves 17

jueves 17 P y Q: viernes 18

viernes 18 R: lunes 21 y martes 22

lunes 21 y martes 22 S: miércoles 23

miércoles 23 T, U y V: jueves 24

jueves 24 W, X, Y y Z: viernes 25

De esta manera, después de la pausa del 16 de septiembre, los depósitos se retomarán al día siguiente y continuarán con normalidad hasta completar todas las letras del apellido.

¿Cuánto depositan las Pensiones Bienestar en septiembre?

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Madres Trabajadoras: mil 650 pesos en la mayoría de los casos

Una vez que el dinero aparece en la cuenta, no es necesario retirarlo ese mismo día. Los recursos pueden permanecer en la Tarjeta del Bienestar y utilizarse después, ya sea para hacer compras o retirar efectivo.

Además, quienes quieran confirmar si el depósito ya llegó pueden consultar su saldo y movimientos desde la app Banco del Bienestar Móvil. Si necesitan resolver alguna duda o realizar una aclaración relacionada con su cuenta o tarjeta, también pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Banco del Bienestar, al 800 900 2000, o acudir directamente a la sucursal más cercana.

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