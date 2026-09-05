La SETRAN de Jalisco anuncia nueva medida que impactará en el transporte de la ruta T13-B tras las reiteradas quejas de los usuarios

Quienes utilizan diariamente la ruta T13-B en Jalisco podrían comenzar a notar ajustes en el servicio, luego de que la Secretaría de Transporte (SETRAN) realizara una supervisión general de la ruta y sus vías 176-B tras los comentarios y quejas de los usuarios por el servicio.

A partir de esta revisión, la dependencia informó que los concesionarios deberán atender las mejoras solicitadas y adelantó que mantendrá el seguimiento a esta y otras rutas importantes del transporte público en Jalisco.

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¿Qué medida anunció la SETRAN para la ruta T13-B?

La revisión surgió a partir de los comentarios enviados por los propios usuarios respecto a las deficiencias de la ruta. Después de supervisar la operación, la SETRAN pidió a los concesionarios atender las áreas de mejora detectadas.

Sin embargo, la dependencia no precisó si esto implicará más unidades, cambios de horario, ajustes en la frecuencia de paso o modificaciones al recorrido. Lo que sí confirmó es que dará seguimiento a la ruta para verificar que las observaciones sean atendidas.

La medida también coincide con la Agenda de Mejora de Mi Transporte, donde el Gobierno de Jalisco establece revisiones periódicas de las rutas y ajustes según las necesidades del servicio. El documento contempla, entre otros puntos, verificar que la cantidad de unidades responda a la demanda, principalmente en horas de mayor afluencia.

La ruta T13-B ya había generado inconformidades entre usuarios

La supervisión tiene un antecedente. En junio de 2025, una denuncia ciudadana publicada en un medio de El Salto reunió inconformidades de habitantes de Jardines del Castillo, Villas de la Alameda, La Purísima y Albereda sobre las antiguas rutas 176-B y 176-C.

Los vecinos señalaron entonces horarios irregulares, pocas unidades y esperas que podían superar una hora. También denunciaron el retiro de algunas bases sin previo aviso y solicitaron la intervención de las autoridades estatales.

Se trató de reportes ciudadanos y no de irregularidades confirmadas oficialmente por la SETRAN. La diferencia ahora es que la propia Secretaría confirmó que recibió comentarios, realizó una supervisión y pidió atender mejoras.

¿Por qué la ruta T13-B también se conoce como 176-B?

Muchos usuarios todavía identifican el servicio como 176-B, nombre que tenía antes de la reorganización del transporte público en Jalisco.

En diciembre de 2021, la Secretaría de Transporte publicó en el Periódico Oficial la incorporación de las rutas 176B Villas y 176B Jardines al modelo de Mi Transporte.

Estos servicios, que atienden principalmente las zonas de Villas de la Alameda y Jardines del Castillo, pasaron a denominarse Troncal T13B-1 Villas y Troncal T13B-1 Jardines.

¿Dónde reportar problemas con una ruta en Jalisco?

La SETRAN mantiene disponible el Registro Estatal de Movilidad y Transporte, donde pueden consultarse las rutas, el padrón de Mi Transporte y las empresas responsables del servicio.

Además, el Gobierno de Jalisco cuenta con ContactoSETRAN, una herramienta para canalizar quejas y reportes relacionados con el transporte público. La Agenda de Mejora también señala que la información de las rutas debe estar disponible mediante Mi Transporte y Google Maps, con datos como paradas, frecuencias, tiempos de traslado, transbordos y costos.

Para solicitar información o enviar comentarios, la dependencia también publica el teléfono 33 3819 2400 y un apartado de contacto en su portal oficial.

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