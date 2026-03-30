Cambia el transporte público de Jalisco: a partir de ahora los usuarios podrán usar nueva app en tiempo real

El gobernador Pablo Lemus confirmó el monitoreo en tiempo real de 220 rutas y 4 mil 500 unidades de transporte público en Jalisco. La medida busca optimizar los tiempos de traslado y mejorar la seguridad de los pasajeros.

LaSecretaría de Transporte (SETRAN), en alianza con Ualabee y Google, integrará los datos de geolocalización GPS a plataformas como Google Maps y Waze. Este avance tecnológico permitirá a los usuarios conocer el tiempo de llegada exacto del camión que espera, reduciendo las esperas y los riesgos innecesarios en las paradas del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Cómo funciona el rastreo en tiempo real del transporte público en Jalisco?

La modernización del sistema de transporte en Jaliscose apoya en la actualización de archivos GTFS, lo que permite visualizar el movimiento de los camiones de manera dinámica. La autoridad estatal busca que el servicio que se les ofrece a los usuarios sea más confiable y digno para toda la ciudadanía a través de herramientas digitales de vanguardia mundial.

Estos son los beneficios directos del nuevo sistema:

Consultar rutas: Visualizar los trayectos disponibles y las paradas más cercanas a la ubicación actual.

Visualizar los trayectos disponibles y las paradas más cercanas a la ubicación actual. Reducir esperas: Conocer el flujo vehicular y la posición exacta de la unidad para planear la salida del hogar.

Conocer el flujo vehicular y la posición exacta de la unidad para planear la salida del hogar. Recibir alertas: Obtener notificaciones sobre incidentes viales o retrasos en el servicio en cuestión de segundos.

Obtener notificaciones sobre incidentes viales o retrasos en el servicio en cuestión de segundos. Seguridad vial: Generar traslados más eficientes y controlados mediante el monitoreo satelital permanente.

¿Cuáles son las fases de implementación de esta nueva tecnología en Jalisco aplicada al transporte público?

El despliegue tecnológico se dividirá en dos etapas estratégicas durante el año. En las primeras diez semanas se verán los resultados iniciales centrados en rutas principales y unidades destinadas a la movilidad de eventos internacionales.

Fase 1: Actualización de información estática e integración de 100 unidades para rutas especiales del Mundial. Fase 2: Incorporación de la totalidad del parque vehicular (4 mil 500 camiones) antes de concluir el 2026. Meta: Cobertura total de las 220 rutas registradas en el padrón estatal de transporte.

¿En qué aplicaciones podrás monitorear la ruta del camión que esperas en Jalisco en tiempo real?

La alianza tecnológica permite que los datos capturados por los GPS de las unidades se transmitan directamente a las aplicaciones de navegación más utilizadas. Esto posiciona a la entidad como la primera en el país en integrar su flota completa a un ecosistema digital de libre acceso.

Google Maps: Mostrará el ícono del autobús moviéndose sobre el mapa en tiempo real.

Mostrará el ícono del autobús moviéndose sobre el mapa en tiempo real. Waze: Integrará reportes de tráfico junto con la ubicación de las unidades de transporte.

Integrará reportes de tráfico junto con la ubicación de las unidades de transporte. Ualabee: Funcionará como el motor de datos principal para la gestión de horarios y frecuencias.

El compromiso de Pablo Lemus enJalisco proyecta un cierre de año con el 100% de la flota monitoreada. Los próximos pasos incluyen la capacitación de operadores y la verificación de la señal de GPS en todas las zonas de cobertura para garantizar la precisión del servicio digital en el estado.