Mujer muere tras desvanecerse en Metro Chapultepec y caer a las vías

En pleno aniversario del Metro CDMX, una mujer murió luego de desvanecerse mientras se encontraba en el andén de la estación Chapultepec de la Línea 1 y caer a las vías.

El accidente provocó la movilización de equipos de emergencia dentro de la estación. Los primeros reportes señalan que la mujer habría sufrido una descarga eléctrica tras caer a la zona de vías.

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Mujer se desvanece y cae a las vías en Metro Chapultepec

El incidente ocurrió en la estación Chapultepec, correspondiente a la Línea Rosa, cuando la mujer se encontraba en uno de los andenes.

De acuerdo con información de Azteca Noticias, la pasajera se desvaneció de manera repentina y cayó desde el andén hacia las vías.

La situación fue advertida por otros usuarios del Metro CDMX, quienes dieron aviso al personal de la estación para solicitar la presencia de los servicios de emergencia.

Tras el reporte, se activó el protocolo correspondiente para atender a la fémina que cayó a las vías. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos de vida.

El incidente generó afectación temporal en la operación de la Línea 1 del Metro, debido a que fueron necesarias maniobras para retirar el cuerpo de la zona de vías.

Fiscalía investiga muerte de mujer en el Metro CDMX

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Peritos trabajaron en el lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo para comenzar con los procedimientos.

La Fiscalía deberá determinar las circunstancias exactas del fallecimiento, incluida la razón por la que la mujer se desvaneció y cayó desde el andén.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la mujer.

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