Encontrar una vivienda en CDMX puede sentirse como buscar un tesoro, pues, cuando por fin aparece una que medio se ajusta a tu presupuesto, resulta que está lejísimos, mide lo mismo que un clóset o cuesta como si viniera con un penthouse incluido.

Y es que para muchas familias capitalinas conseguir una casa propia no solo implica juntar dinero, también enfrentarse a trámites, requisitos y procesos que pueden convertir el sueño del patrimonio en una espera eterna.

Ahora el Gobierno de CDMX quiere mover algunas piezas para hacer más sencillo el camino hacia una vivienda de interés social, la pregunta es qué va a cambiar y qué tan fácil podría ser acceder a una casa sin dejar la cartera temblando.

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¿Cómo se puede adquirir una vivienda del INVI?

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México cuenta con el Programa de Vivienda en Conjunto, mediante el cual se construyen viviendas sociales que pueden ser adquiridas por familias que no cuentan con un inmueble.

El esquema contempla créditos sociales sin intereses, cuyo pago no debe superar 20% de los ingresos del hogar durante un plazo de hasta 30 años.

También existen ayudas de beneficio social para familias que, por sus ingresos, tienen dificultades para cubrir las mensualidades.

El INVI señala además que sus trámites son gratuitos y cuenta con un sistema de prerregistro para los programas de vivienda.

¿Cuántas viviendas busca construir el Gobierno de CDMX?

La administración capitalina informó que el presupuesto anual destinado a vivienda pasó de 4 mil 500 millones a 9 mil millones de pesos.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno de CDMX, al cumplirse dos años de la actual administración se habrán construido alrededor de 10 mil viviendas, mientras que la meta para todo el sexenio es alcanzar 200 mil acciones de vivienda.

El objetivo de la simplificación de trámites es que ese crecimiento en la oferta de vivienda también pueda traducirse en procesos menos tardados para las personas que buscan adquirir un patrimonio.

Por ahora, habrá que esperar la publicación de las nuevas reglas para conocer exactamente qué trámites cambiarán y desde cuándo comenzará a aplicarse la reducción de hasta 50%.

¿Cuáles son los nuevos trámites para la adquisición de una vivienda por el INVI?

El Gobierno de CDMX anunció que modificará las reglas para simplificar el proceso y reducir hasta 50% los trámites, pero aún no se ha dado a conocer el listado definitivo de procedimientos que desaparecerán, se fusionarán o cambiarán.

Por ahora, para una persona que busca acceder a una vivienda mediante el Programa de Vivienda en Conjunto, el proceso contempla:

• Ser habitante de CDMX y tener 18 años o más.

• No ser propietario de una vivienda en la capital.

• Cumplir con los límites de ingreso establecidos por el programa.

• Presentar documentación personal, como acta de nacimiento, identificación oficial y CURP.

• Comprobar ingresos.

• Presentar el certificado de no propiedad.

• Entregar comprobante de domicilio.

• Realizar un estudio socioeconómico mediante la Cédula Única de Información.

• La solicitud posteriormente es sometida al Comité de Financiamiento para determinar la aprobación del crédito.

Además, el INVI actualmente permite realizar un pre-registro para la Bolsa de Vivienda, y después se agenda una cita presencial para continuar con el proceso.

Por ahora, quienes buscan una vivienda mediante el INVI deberán seguir el proceso vigente, mientras se espera la publicación de las nuevas reglas.

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