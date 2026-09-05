El pedido de la Comisión del Agua del Estado de México a los habitantes de Toluca en medio de la crisis que dejó a 250 mil personas sin suministro

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) hizo un llamado a los habitantes de Toluca para revisar y reparar las fugas de agua que detecten en sus viviendas, luego de la falla en una planta de bombeo que afectó temporalmente el suministro proveniente del Sistema Cutzamala.

A través de sus redes sociales, la dependencia recordó que el agua que se desperdicia por una fuga también hace falta en otro lugar y pidió atender estos problemas antes de que se conviertan en un desperdicio constante.

El llamado ocurre después de una falla en la Planta de Bombeo Toluca, que interrumpió el suministro de 320 litros por segundo provenientes del Cutzamala y afectó a cerca de 250 mil habitantes de 50 colonias de la capital mexiquense, las cuales han comenzado a recuperar el servicio de manera gradual.

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¿Qué pidió la CAEM a los habitantes de Toluca?

Según la publicación de la Comisión, se pidió a la población no esperar a que una fuga sea evidente para atenderla, ya que algunas pérdidas de agua pueden permanecer durante días sin que las personas se den cuenta.

Entre las señales que pueden indicar que existe una fuga en casa están:

Humedad persistente: manchas en paredes, techos o pisos pueden indicar que hay agua escapándose detrás de una superficie.

manchas en paredes, techos o pisos pueden indicar que hay agua escapándose detrás de una superficie. Pintura dañada: desprendimiento, manchas o deterioro de la pintura también pueden ser señales de humedad.

desprendimiento, manchas o deterioro de la pintura también pueden ser señales de humedad. Goteos constantes: una llave, tubería o instalación sanitaria que gotea continuamente puede representar desperdicio de agua todos los días.

una llave, tubería o instalación sanitaria que gotea continuamente puede representar desperdicio de agua todos los días. Agua que se escapa sin explicación: si aparece humedad o agua en algún punto donde no debería haberla, es recomendable revisar la instalación.

💧🔧 El agua que se desperdicia por una fuga también hace falta en otro lugar.



No dejemos que una falla que puede solucionarse termine convirtiéndose en un desperdicio constante. Si detectas una fuga en casa, atiéndela y repárala cuanto antes.#SomosCAEM pic.twitter.com/q79x28chod — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) September 3, 2026

La recomendación cobra relevancia en un contexto en el que las autoridades estatales también trabajan en la detección de fugas en la infraestructura hidráulica. El pasado 19 de agosto, la CAEM informó que capacitó a personal de 13 municipios para identificar fugas tanto visibles como no visibles.

La dependencia también cuenta con un área de atención de emergencias que recibe reportes relacionados con fugas de agua potable en municipios del Valle de México y del Valle de Toluca.

Por ello, además de revisar las instalaciones, la población puede considerar estas medidas para evitar desperdicios:

Revisar periódicamente llaves y tuberías Verificar que el sanitario no tenga fugas Poner atención a manchas o humedad que aparezcan sin explicación Reparar cualquier goteo o fuga lo antes posible Reportar fugas en la vía pública a las autoridades correspondientes

¿Qué pasó con el suministro de agua en Toluca?

La contingencia comenzó el 31 de agosto, cuando una falla en los equipos de la Planta de Bombeo Toluca interrumpió parte del caudal proveniente del Sistema Cutzamala. El problema afectó a unas 50 colonias donde viven alrededor de 250 mil personas.

La interrupción representó aproximadamente 320 litros por segundo que dejaron de llegar a Toluca. Ante la emergencia, el Ayuntamiento puso en operación los pozos administrados por el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y mantuvo la distribución mediante pipas gratuitas en las zonas afectadas.

Durante los primeros trabajos, la CAEM logró recuperar aproximadamente 35% del suministro afectado. Mientras continuaban las reparaciones, las autoridades municipales mantuvieron el apoyo con pipas para las familias que todavía no contaban con agua.

La situación comenzó a normalizarse el 2 de septiembre, cuando concluyeron los trabajos de reparación del equipo 1 de la Planta de Bombeo Toluca Norte. Con ello se recuperó el 100% del caudal que la CAEM suministra desde el Sistema Cutzamala.

Sin embargo, esto no significó que el agua regresara de inmediato a todas las viviendas. El Ayuntamiento explicó que las líneas de conducción y la infraestructura de distribución necesitan recuperar sus niveles de operación, por lo que el restablecimiento del servicio sería gradual.

El jueves 3 de septiembre, el gobierno municipal informó que el suministro comenzó a normalizarse en 21 zonas de Toluca y estimó que las áreas que todavía presentan afectaciones recuperarían el servicio entre este jueves y viernes.

Entre las zonas donde ya se reportó suministro están:

Morelos

Colón y Ciprés

Santa María de las Rosas

Centro Histórico

La Unión

San Miguel Apinahuizco

Santa Bárbara

La Retama

5 de Mayo

Santa Clara

La Merced

Santiago Miltepec

Independencia

Reforma

Ferrocarriles Nacionales

Valle Don Camilo

Progreso

Rancho Dolores

Mientras termina la normalización, las pipas gratuitas continúan atendiendo a las familias que todavía presentan problemas de abasto. Las solicitudes pueden realizarse al 722 275 5700, de acuerdo con el Ayuntamiento de Toluca.

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