El programa de 88 rutas gratuitas por Jalisco para personas mayores y con discapacidad entra en la recta final: fechas y requisitos 2026

La convocatoria para participar en Exploremos al estilo Jalisco continúa abierta, un programa de turismo social que durante 2026 contempla 88 recorridos gratuitos por diferentes puntos del estado. Aunque las primeras salidas comenzaron en abril, las personas interesadas todavía pueden registrarse hasta el 15 de noviembre.

Además, los viajes continuarán hasta el 30 de noviembre de 2026, de acuerdo con la programación de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal). Entre los grupos considerados se encuentran personas adultas mayores y con discapacidad, además de familias, jóvenes, estudiantes y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

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¿Hasta cuándo se puede participar en los recorridos gratuitos de Jalisco?

El Sistema de Programas Públicos del Gobierno de Jalisco establece que la convocatoria de Recorridos Turísticos estará vigente del 1 de abril al 15 de noviembre de 2026. Por su parte, Secturjal informó que las salidas de esta edición se realizarán del 6 de abril al 30 de noviembre.

Por ello, es importante distinguir entre la fecha límite para participar y el último día de recorridos. Registrarse tampoco significa obtener automáticamente un viaje: primero se debe conseguir un folio y después participar en los sorteos de cada modalidad y sede.

¿Qué incluyen los viajes de Exploremos al estilo Jalisco?

De acuerdo con la información oficial del programa, el apoyo puede incluir:

Transporte de ida y vuelta

Guía turístico

Entradas a atractivos o centros recreativos

Hospedaje, cuando el recorrido contemple pernocta

Para 2026, la programación contempla 29 recorridos con pernocta, algunos con campamento; 39 viajes de ida y vuelta, y 20 accesos grupales a centros recreativos. En conjunto, se prevé beneficiar a más de 3 mil 400 personas.

A esta edición también se incorporó “Guardianes del Patrimonio”, una modalidad dirigida a estudiantes de primaria con actividades para conocer y cuidar el patrimonio turístico de Jalisco.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, ha señalado que el programa busca acercar a las y los jaliscienses a distintas regiones del estado, fortalecer el sentido de pertenencia y ampliar el acceso al turismo.

Exploremos al estilo Jalisco es un programa de recorridos guiados que invita a conocer destinos emblemáticos del estado a través de experiencias locales y contacto directo con su cultura y tradiciones.

Registro próximamente. pic.twitter.com/pXeje7ZarA — Secretaría de Turismo de Jalisco (@Secturjal) March 5, 2026

¿Qué lugares de Jalisco forman parte del programa?

Los 88 recorridos abarcan 45 destinos y siete atracciones en distintas regiones del estado, entre ellas:

Puerto Vallarta

Costalegre

Ribera de Chapala

Los Altos de Jalisco

Pueblos Mágicos del estado

Los destinos disponibles cambian según el sorteo y la modalidad, por lo que las personas seleccionadas podrán elegir entre las opciones que todavía tengan lugares.

¿Qué requisitos se necesitan para hacer el prerregistro?

El primer paso es realizar un prerregistro único, personal y anual. Para ello se requiere:

Identificación oficial que acredite residencia en Jalisco

que acredite residencia en Jalisco CURP

Comprobante de domicilio

Una vez obtenido el folio, será posible participar en los sorteos, aunque el prerregistro no garantiza un lugar. Los acompañantes también deberán completar el proceso correspondiente.

Además, cada modalidad puede establecer requisitos adicionales según el grupo al que esté dirigida.

¿Cómo registrarse para participar?

El prerregistro comienza en el sitio oficial de la Secretaría de Turismo de Jalisco, donde aparecen las modalidades disponibles y sus condiciones.

Para participar:

Entra al sitio oficial de Secturjal. Busca la modalidad de Exploremos al estilo Jalisco en la que quieras participar. Revisa los requisitos y fechas. Completa el prerregistro con tus datos y documentos. Guarda el folio generado. Consulta la fecha y sede del sorteo correspondiente. Si resultas seleccionado, sigue las indicaciones para elegir un destino y acudir a la salida.

Quienes necesiten apoyo también pueden acudir a las oficinas de Secturjal, en Morelos 102, colonia Centro, Guadalajara. Los lugares se asignan mediante sorteos públicos en sedes como:

Guadalajara

Tonalá

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Después de obtener el folio, será necesario consultar la convocatoria correspondiente para conocer fecha, horario y sede del sorteo.

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