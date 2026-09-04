La Feria de Torreón 2026 celebra el 80° aniversario con nuevas atracciones y entrada desde $40 pesos

La Feria de Torreón llega a su edición número 80 con una cartelera que combina tradición y espectáculos inéditos para toda la familia. El evento se realizará del 4 de septiembre al 4 de octubre en el recinto ferial de Torreón, Coahuila, y mantendrá los mismos precios de acceso que la edición anterior: 40 pesos entre semana y 50 pesos en fin de semana.

Entre las novedades por el 80° aniversario destaca una pista de patinaje sobre hielo gratuita, la producción “Quantum” de Illusion On Ice y la nueva Plaza de los Espectáculos con Caballos Domecq y Los Enanitos Toreros. La entrada económica busca facilitar la asistencia de las familias laguneras durante el mes completo de festejos.

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¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de Torreón 2026?

Los organizadores fijaron un esquema de precios diferenciado según el día de visita, sin incrementos frente a la edición pasada. El boleto general costará 40 pesos de lunes a jueves y subirá a 50 pesos los viernes, sábados y domingos, según confirmó el Patronato de la Feria de Torreón.

Entrada general: $40 pesos (lunes a jueves) / $50 pesos (viernes a domingo)

Estacionamiento: $50 pesos

Pulsera mágica (juegos ilimitados, lunes a jueves): $200 pesos

Quienes lleguen en automóvil deberán cubrir una tarifa adicional de estacionamiento, mientras que la pulsera mágica ofrece acceso ilimitado a los juegos mecánicos entre semana. La mayoría de los conciertos del Foro de las Estrellas están incluidos en el boleto de entrada, aunque algunas presentaciones especiales tendrán costo extra.

Las presentaciones de Laberinto, el 19 de septiembre, y la de Luis Ángel “El Flaco” junto con Julio Preciado, el 26 de septiembre, requerirán un pago adicional al boleto general. El resto de la cartelera musical se disfruta con la entrada estándar de la feria, de acuerdo con el Patronato organizador.

¿Qué nuevas atracciones tendrá la Feria de Torreón por su 80° aniversario?

La edición 2026 suma una serie de atracciones inéditas para conmemorar ocho décadas de historia del evento lagunero. La Plaza de los Espectáculos debuta este año con exhibiciones que amplían la oferta de entretenimiento familiar en el recinto ferial.

Pista de patinaje sobre hielo (acceso gratuito)

Illusion On Ice: “Quantum” (producción renovada del show sobre hielo)

Plaza de los Espectáculos, con Cuernos Chuecos, Caballos Domecq y Los Enanitos Toreros

Cabalgata conmemorativa por el 80° aniversario

El show sobre hielo regresa bajo el nombre “Quantum”, una producción renovada de Illusion On Ice que se suma a la pista de patinaje gratuita instalada por primera vez en el recinto. La cartelera musical incluye a Pesado, Los Rieleros del Norte y Tropicalísimo Apache, entre otras agrupaciones que se presentarán en el Foro de las Estrellas durante el mes de festejos.

El Circo Roncally, el Pabellón del Antojo y la zona de Las Jarras completan la oferta permanente de la feria. Esmeralda Medrano fue presentada como reina de la Feria de Torreón 2026 y encabezará las actividades protocolarias durante toda la edición.

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