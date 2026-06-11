Es oficial en Jalisco: cambian los horarios de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero y así funcionará el servicio en junio 2026

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) extenderá los horarios de la red de transporte masivo en Jalisco en sus jornadas nocturnas. Las adecuaciones buscan facilitar la movilidad en el estado ante una mayor demanda.

Las disposiciones oficiales cambian de forma drástica las salidas habituales del Tren Ligero durante las noches a partir del 11 de junio. El plan de movilidad incrementará el parque vehicular.

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¿Cómo cambiarán los horarios del servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero durante junio?

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano determinó que las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su operación nocturna para absorber la sobredemanda de viajes en las vialidades de la Zona Metropolitana. El ajuste modifica el horario de cierre de andenes y andará acompañado por un aumento del 12.2 por ciento en la capacidad de los vagones con costo de pasaje estándar.

Estas son las extensiones horarias para las diferentes jornadas:

Días de partido: se extiende el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto hasta cuatro horas posteriores a los juegos, concluyendo aproximadamente a las 3 de la madrugada.

se extiende el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto hasta cuatro horas posteriores a los juegos, concluyendo aproximadamente a las 3 de la madrugada. Festival del centro: se amplía el horario operativo de las tres líneas ferroviarias urbanas por un promedio de dos horas adicionales, cerrando los andenes cerca de la 1 de la madrugada por los eventos en el Centro Histórico.

se amplía el horario operativo de las tres líneas ferroviarias urbanas por un promedio de dos horas adicionales, cerrando los andenes cerca de la 1 de la madrugada por los eventos en el Centro Histórico. Vigencia del plan: estas jornadas con horarios especiales serán desde el 11 de junio hasta el próximo 19 de julio.

¿Cómo funcionará la conexión directa desde el aeropuerto hasta el Estadio Guadalajara?

La Secretaría de Transporte de Jalisco autorizó una ruta exprés para simplificar los traslados de los viajeros que arriban a la demarcación sin necesidad de realizar transbordos intermedios. Las unidades articuladas contarán con un esquema de abordaje rápido.

Ruta Troncal 01: conecta de forma directa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la estación Estadio Guadalajara del sistema de carriles exclusivos Mi Macro Periférico.

conecta de forma directa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la estación Estadio Guadalajara del sistema de carriles exclusivos Mi Macro Periférico. Personal en puntos clave: verificadores institucionales en la estación Estadio Chivas para ordenar las filas de ingreso y agilizar el movimiento peatonal en los accesos.

verificadores institucionales en la estación Estadio Chivas para ordenar las filas de ingreso y agilizar el movimiento peatonal en los accesos. Tiempos de viaje: coordinación de los despachos de los vagones para pasar de una oferta estimada de 24 mil a cerca de 27 mil espacios para los usuarios del corredor.

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