Adiós a pagar por tu testamento en Yucatán: esta modalidad será 100% gratuita durante septiembre

Yucatán confirma un cambio que beneficia de forma directa el trámite testamentario en la entidad. A partir de este septiembre, la modalidad ológrafa no exige ningún pago a los yucatecos y se convierte así en una opción 100% gratuita para quienes decidan dejar su voluntad por escrito de su puño y letra.

El beneficio forma parte del programa estatal Mes del Testamento y busca facilitar el acceso a la justicia patrimonial en Yucatán. Quienes prefieran el trámite ante notario público pagarán una tarifa preferencial de 2,500 pesos, una cifra menor al costo regular que aplica el resto del año.

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¿Quiénes pueden tramitar el testamento ológrafo en Yucatán?

El testamento ológrafo es un documento que una persona redacta enteramente de su puño y letra, sin la intervención directa de un notario público durante su elaboración. En Yucatán, esta modalidad tiene el mismo valor legal que un testamento notarial, siempre que se registre correctamente ante la autoridad correspondiente.

Para acceder al beneficio en Yucatán es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

Ser mayor de edad

Saber leer y escribir

Presentar identificación oficial vigente

Contar con CURP actualizado

Entregar copia del acta de nacimiento

Cualquier persona que cumpla estos puntos puede acercarse a la Dirección del Archivo Notarial durante septiembre y aprovechar la gratuidad del trámite. La entidad no distingue por edad avanzada ni por condición económica para este beneficio en particular, a diferencia de otros descuentos que sí aplican solo a ciertos sectores. El requisito central es saber leer y escribir, ya que el documento se elabora sin ayuda notarial directa.

El testamento ológrafo será 100% gratuito en Yucatán durante septiembre (Crédito: Envato / perfectlab)

¿Cómo se saca turno para el testamento gratuito en Yucatán?

Sacar turno para el testamento ológrafo gratuito en Yucatán requiere un paso previo de agendado. Los interesados deben comunicarse directamente a la Dirección del Archivo Notarial para confirmar disponibilidad antes de presentarse en las oficinas.

El número de contacto es el 999 930 3022, extensión 53287, y también existe la opción de escribir un correo electrónico a la dependencia para solicitar información adicional. La atención se concentra en un horario específico entre semana, por lo que conviene llamar con anticipación para evitar contratiempos.

La cita se realiza en la sede de la Dirección del Archivo Notarial, ubicada en la calle 90 número 498 por 61-A y 63, colonia Bojórquez, dentro del complejo del Insejupy en Mérida. El horario de atención corre de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, así que quienes buscan aprovechar el beneficio deben ajustar su agenda a esta ventana antes de que termine septiembre.

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