Sí, se plantean más impuestos para el siguiente año, uno de ellos tiene contemplado subir el precio de algunos alimentos con alto contenido de sodio.

Ya hay algunas propuestas para ampliar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos relacionados con problemas de salud, los cuales aplicarían para el siguiente año.

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IEPS 2027: ¿qué productos subirían de precio?

Los planteamientos contemplan el aumento de precio para alimentos que contienen cantidades elevadas de sodio y son perjudiciales para la salud.

Aunque todavía no existe una lista definitiva, estos son algunos de los productos que podrían sufrir un incremento en 2027:

Embutidos como jamón y salchichas

Sopas instantáneas

Salsas

Aderezos industriales

Se busca incorporar el contenido de sodio como un criterio para determinar si dichos alimentos deben pagar IEPS.

Por ello, si la propuesta avanza, productos que actualmente no pagan este impuesto y que son de consumo recurrente, podrían quedar sujetos a un cargo adicional.

¿Cómo se determinaría el impuesto a ciertos alimentos?

Entre las posibilidades que podría haber es utilizar referencias nutricionales como las establecidas en el etiquetado de productos con el sello de “EXCESO DE SODIO”.

Esto significa que no todos los productos que contienen sal necesariamente tendrán que pagar un impuesto adicional.

Sin embargo, el impacto dependería de los criterios que finalmente se establezcan en la legislación, en caso de aprobarse la modificación.

¿Cuándo se sabe si se aprobará el IEPS 2027?

De momento, la propuesta será presentada a la Cámara de Diputados junto con algunas otras como el aumento a las bebidas alcohólicas.

Será el 8 de septiembre de 2026 cuando se entregue el Paquete Económico 2027 al Congreso y comiencen las decisiones con respecto a esos cobros.

En caso de aprobarse, el cambio podría alcanzar una amplia variedad de productos procesados y de consumo cotidiano por parte de las familias mexicanas.

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