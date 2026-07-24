Confirmado por la SETRAN de Jalisco: estos son los horarios de la Línea 5 con conexión a Parque Agua Azul, Expo Guadalajara y Carretera a Chapala

La Secretaría de Transporte de Jalisco mantiene en operación los horarios oficiales de la Línea 5 Macro Aeropuerto, el sistema masivo eléctrico que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la red metropolitana.

El servicio funciona de lunes a domingo de 3:30 a 22:30 horas para trasladar a miles de usuarios hacia los municipios de El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

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¿Cuáles son los horarios de la Línea 5 confirmados por la SETRAN de Jalisco?

La Secretaría de Transporte de Jalisco coordina los recorridos diarios de los autobuses eléctricos a lo largo de un corredor de 32 kilómetros. El acceso general mantiene una tarifa oficial de $11.00 pesos mediante el uso de las tarjetas de pago electrónico Mi Movilidad o Única.

El sistema desplegado por la SETRAN opera entre las 3:30 y las 22:30 horas bajo frecuencias de paso ajustadas a la demanda de cada tramo:

El corredor Carretera a Chapala registra el paso continuo de unidades con un intervalo de 5 minutos entre cada autobús.

registra el paso continuo de unidades con un intervalo de 5 minutos entre cada autobús. La Ruta T01 conecta el Aeropuerto con Chapalita Inn y el Estadio Akron con salidas programadas cada 15 minutos.

conecta el Aeropuerto con Chapalita Inn y el Estadio Akron con salidas programadas cada 15 minutos. La Ruta T02 traslada pasajeros hacia el Parque Agua Azul para enlazar de forma directa con el centro de Guadalajara.

traslada pasajeros hacia el Parque Agua Azul para enlazar de forma directa con el centro de Guadalajara. La Ruta T03 cubre el trayecto hacia la Expo Guadalajara facilitando la movilidad a zonas de eventos y negocios.

Aquí te mostramos el recorrido de la #Línea5 Macro Aeropuerto, un sistema de transporte público que llegó para facilitar la movilidad de las personas locales y turistas. ✈️ pic.twitter.com/Oi7IfisKYu — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) July 23, 2026

¿Cómo operan los descuentos en transbordos con Mi Tren y Mi Macro según la Secretaría de Transporte de Jalisco?

El modelo de movilidad supervisado por la SETRAN permite interconectar viajes con descuento en toda la red de transporte masivo. La conexión hacia Mi Macro Periférico no genera costo adicional para los usuarios al realizar el intercambio de unidad.

Las personas que transbordan hacia las líneas 1, 3 y 4 de Mi Tren o a las unidades de Mi Macro Calzada obtienen un 50 por ciento de descuento automático en el segundo pasaje. Las 41 unidades eléctricas de la Secretaría de Transporte de Jalisco cuentan con aire acondicionado, Wi-Fi, racks para equipaje y rampas de accesibilidad universal que reducen hasta un 60 por ciento los tiempos de traslado.

Para quienes vienen de visita o recorren la zona esta es la ruta por donde pasa la nueva Línea 5 Macro Aeropuerto, al sur del AMG; les comparto el recorrido que conecta con Macro Periférico, Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del transporte público. pic.twitter.com/B73JH3WJ6z — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 8, 2026

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