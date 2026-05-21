La SETRAN de Jalisco prepara reformas en estas zonas del estado

La Secretaría de Transporte estatal estructura cambios operativos profundos en la red de conectividad. Esta medida impactará directamente en los traslados cotidianos de miles de ciudadanos dentro de la entidad.

El conflicto principal surge tras múltiples demandas de choferes y usuarios locales sobre deficiencias viales. Las autoridades coordinan la reestructuración de rutas para solucionar los problemas históricos de traslado en esta región específica del occidente.

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¿Qué comunidades recibirán las nuevas rutas de transporte en Jalisco?

Los ajustes operativos optimizarán la conectividad directa en diversas localidades del estado durante los próximos meses. Inspectores gubernamentales supervisarán el cumplimiento estricto de frecuencias en las horas de mayor demanda ciudadana.

La planeación técnica de la SETRAN beneficiará de forma directa a los habitantes y usuarios de los siguientes puntos:

Poblado de Santa Anita

Colonia Ojo de Agua

Colonia Balcones de Santa Anita

Colonia Ponciano Arriaga

Cabecera de la Delegación

Prepa UdeG (comunidad de estudiantes y docentes)

Las unidades modificarán sus trayectos habituales para asegurar un servicio eficiente en estos sectores. El acuerdo final agilizará los transbordos seguros dentro de todo el sistema periférico.

¿Qué reformas operativas alista la SETRAN en la entidad?

La dependencia estatal diseña esquemas de conectividad para optimizar las frecuencias de paso del transporte. El plan definitivo reorganiza los flujos vehiculares para reducir los tiempos de traslado de los trabajadores.

Las mesas de diálogo con delegados vecinales integran soluciones técnicas inmediatas para el parque vehicular. El proyecto ejecutivo redefine los paraderos autorizados para ordenar de forma eficiente el flujo vial diario.

Las propuestas presentadas reciben la aceptación de comités vecinales y representantes de centros universitarios regionales. El esquema técnico agilizará la movilidad dentro del sistema de rutas alimentadoras estatales.

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