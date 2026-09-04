Ya viene la segunda vuelta del examen para ingresar a la UNAM y si estabas esperando presentarla desde la comodidad de tu casa, como la primera vuelta, hay malas noticias.

Después de las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026-2027/1, la UNAM regresará a la antigüita, ya que los exámenes serán nuevamente presenciales para sus próximos procesos de ingreso.

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#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí el informe final de la Comisión para revisar el Examen de Ingreso a Licenciatura 2026/2027-1 > https://t.co/W9YzaazAzH pic.twitter.com/ytE1ixH4fa — UNAM (@UNAM_MX) September 4, 2026

¿Por qué la UNAM ya no hará el examen de admisión en línea?

La decisión llegó después de que una Comisión Técnica revisara qué salió mal durante el primer examen de licenciatura aplicado completamente en línea.

El informe encontró varias cosas que hicieron que la universidad dijera “mejor regresamos a lo presencial”.

¿Cuáles fueron las fallas en el primer examen en línea de la UNAM?

La Comisión Técnica encontró omisiones, falta de planeación y problemas de coordinación, además de vacíos en los mecanismos utilizados para garantizar que el examen remoto fuera seguro y confiable.

El asunto no se quedó únicamente en una falla tecnológica, pues el informe también señaló que el diseño de la prueba no contempló adecuadamente algunos riesgos propios de hacer un examen desde casa, como el uso de otros dispositivos, apoyo de terceras personas o la posibilidad de compartir reactivos entre diferentes turnos.

Por eso, mientras la UNAM no tenga un sistema remoto capaz de ofrecer mayores garantías, los exámenes de ingreso volverán a ser presenciales.

¿Cuándo es la segunda vuelta de los exámenes de admisión de la UNAM 2026-2027?

La segunda vuelta de la UNAM 2026-2027 será para ingresar al SUAyED, en las modalidades Abierta y a Distancia.

La convocatoria se publicará el 21 de septiembre de 2026, mientras que el registro de aspirantes estará disponible del 21 al 25 de septiembre.

El examen de admisión se aplicará del 6 al 10 de noviembre de 2026 y los resultados se publicarán el 3 de diciembre; así que, aspirante, todavía hay chance de ponerse las pilas, pero tampoco es momento de confiarse.

Cabe destacar que esta segunda convocatoria es para el SUAyED, no se trata de una nueva vuelta general para las licenciaturas del sistema escolarizado.

Así que, futuros aspirantes, toca desempolvar la mochila, ubicar la sede y prepararse para volver a presentar el examen presencial en la UNAM; porque, al menos por ahora, eso de hacer el examen desde casa quedó en pausa.

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