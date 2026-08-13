Vacaciones con 50% de descuento para estos adultos mayores: el balneario en Acapulco, Guerrero, con simulador de vuelo y albercas para agosto 2026

Entre playa, albercas y los atardeceres de Pie de la Cuesta, Agua Salvaje ofrece una alternativa para pasar un día en familia durante las vacaciones de agosto. El parque acuático se encuentra en Acapulco, Guerrero, y combina toboganes y áreas infantiles con una experiencia poco común: un simulador de vuelo.

Además, y a diferencia de otros destinos de verano, los adultos mayores pagan solo $100 pesos al presentar su credencial INAPAM, la mitad de la tarifa general para adultos de $200 pesos y niños $150 pesos. El parque abre, por la actual temporada, del 20 de julio al 30 de agosto todos los días, de 10:00 a 18:00 horas, por lo que quedan pocos días para planear una visita.

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¿Qué atracciones tiene Agua Salvaje en Acapulco?

Agua Salvaje cuenta con diferentes espacios para pasar varias horas entre agua y descanso. Entre sus principales atractivos están:

9 albercas

8 toboganes

Área para niños con resbaladillas

Parque interactivo

Experiencias inmersivas

Espacios para disfrutar de los atardeceres de Pie de la Cuesta

Además, se permite ingresar con comida y bebida, una opción que puede ayudar a reducir el gasto de una salida familiar.

¿Cómo hacer una reservación en Agua Salvaje?

Las entradas pueden solicitarse desde el sitio oficial de Agua Salvaje, donde aparece la opción de reservación y un formulario de contacto. También está disponible el teléfono 744 216 7670 para pedir información antes de acudir.

El parque se localiza en avenida Fuerza Aérea km 12.5, Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero.

Para quienes quieran quedarse más tiempo, el mismo complejo cuenta con Hotel Agua Salvaje, integrado por 15 habitaciones cuádruples. El establecimiento recomienda reservar el hospedaje con anticipación y permite consultar disponibilidad desde su página.

¿El simulador de vuelo está incluido en la entrada?

El simulador de vuelo y la experiencia inmersiva tienen un costo adicional de $100 pesos. Las funciones se realizan sábados y domingos a las 11:00 y 12:00 horas, de acuerdo con el parque.

La experiencia forma parte del espacio interactivo Viajes al Conocimiento, que utiliza recursos digitales para recrear recorridos virtuales por distintos lugares. La reservación también puede realizarse desde el sitio del parque.

¿Cómo aprovechar el INAPAM también para viajar a Acapulco?

La credencial puede servir para ahorrar desde antes de llegar al balneario. Profeco informó en junio de 2026 que las empresas de autotransporte terrestre deben otorgar 50% de descuento a dos personas adultas mayores por unidad, siempre que presenten su credencial INAPAM vigente.

Por ello, quienes planeen llegar a Acapulco en autobús pueden solicitar el beneficio al comprar sus boletos. Debido a que está limitado a dos lugares por unidad, es recomendable revisar disponibilidad con anticipación durante las vacaciones.

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