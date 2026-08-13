El Día del Abuelo 2026 cae en viernes: ¿será día de descanso obligatorio en México?

El Día del Abuelo, que se celebra cada 28 de agosto en México, caerá este año en viernes. Aunque es una fecha significativa para miles de familias, no está contemplada como día de descanso obligatorio ni implica suspensión de labores o clases. Esto es lo que debes saber sobre la efeméride.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se celebra el Día del Abuelo 2026 en México?

En México, el Día del Abuelo tiene lugar cada 28 de agosto. En 2026, la conmemoración caerá en viernes. La decisión de celebrar este día se remonta a 1983, año en que se empezó a impulsar como forma de valorar el aporte de las personas mayores dentro del núcleo familiar y de la sociedad en general.

A esta fecha se suman al menos otras dos conmemoraciones vinculadas a los adultos mayores: el Día Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que promueve la Iglesia católica el cuarto domingo de julio, y el Día Internacional de las Personas de Edad, fijado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cada 1 de octubre.

¿El Día del Abuelo 2026 es descanso obligatorio en México?

El Día del Abuelo no es de descanso obligatorio en México. Esto es así ya que la fecha no está incluida en el listado de días de descanso que fija la Ley Federal del Trabajo (LFT). Es decir que las jornadas laborales seguirán su curso normal el próximo 28 de agosto, sin que exista un mandato legal para detener actividades o pagar salario doble o triple a quien trabaje ese día.

Tampoco habrá un impacto en el ámbito escolar: el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no marca esta fecha como día sin clases, así que las escuelas continuarán con su rutina habitual, a menos que alguna institución decida por su cuenta preparar alguna actividad especial en honor a los abuelos.

No obstante, aunque el Día del Abuelo no implique un asueto formal, el 28 de agosto sigue teniendo peso simbólico en México: es un momento para agradecer a quienes, dentro de muchas familias, han sido pieza clave en la crianza, el cuidado diario y la transmisión de valores de una generación a otra.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.