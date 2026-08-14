El balneario a menos de 3 horas de CDMX con río lento y aguas termales donde este grupo de adultos mayores paga con 50% de descuento

A unas tres horas de viaje desde la Ciudad de México se encuentra el balneario Te-pathé, un espacio con atractivos como aguas termales naturales, río lento, toboganes y alberca de olas donde las personas pueden llegar a relajarse.
Localizado en Ixmiquilpan, Hidalgo, Te-Pathé tiene un costo de acceso general para adultos de $200 pesos, pero el lugar dispone un descuento del 50% para adultos mayores con credencial INAPAM.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Rio lento, aguas termales y más: ¿Cuáles son los principales atractivos del balneario Te-Pathé?
El Balneario Te-Pathé cuenta con distintas opciones para pasar el día en el agua. Entre ellas está el río lento circular, en el que los visitantes pueden moverse de forma tranquila y relajada mientras disfrutan de las vistas panorámicas del lugar.
Otro de sus principales atractivos son las aguas termales naturales que brotan directamente del subsuelo en Ixmiquilpan. Allí, adultos mayores, niños y familias enteras pueden aprovechar las propiedades relajantes y terapéuticas de estas aguas cálidas.
El parque también cuenta con albercas familiares, alberca de olas y toboganes de distintas alturas.
¿Cuánto cuesta la entrada al balneario Te-Pathé y cuál es el descuento para adultos mayores?
El Balneario Te-Pathé, en Hidalgo, publica actualmente estas tarifas de acceso:
- Entrada general: $200.
- INAPAM: $100.
- Grupos de 35 personas o más: $180.
- Compra en línea: $170.
- Personas con discapacidad: no pagan acceso general.
En el caso de quienes cuentan con credencial INAPAM, la entrada de $100 equivale a pagar la mitad de la tarifa general de $200, un descuento del 50%.
El lugar abre todos los días del año y la actividad comienza a las 7:00 de la mañana, de acuerdo con la información oficial.
Para llegar desde la Ciudad de México se debe tomar la carretera hacia Pachuca desde Indios Verdes, desviarse hacia Actopan y continuar hacia Ixmiquilpan. El recorrido en automóvil es de menos de 3 horas, según el propio balneario. También existe una opción en autobús: se puede abordar en la Central del Norte con destino a Ixmiquilpan; de acuerdo con Te-Pathé, la parada queda frente al parque
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.