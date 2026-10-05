Es oficial: la México-Querétaro recupera sus 4 carriles el 15 de octubre, pero continúa otra obra de 10 km rumbo a CDMX

Para los automovilistas que cruzan Querétaro todos los días, octubre trae una noticia que aguardaban desde hace semanas, justo después de que se anunciara una carretera alterna a la México-Querétaro que arrancará en noviembre para aliviar la saturación rumbo a San Juan del Río. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el próximo 15 de octubre quedarán reabiertos los 4 carriles completos de la carretera México-Querétaro, tras meses de trabajos que redujeron la circulación en varios tramos. Sin embargo, el alivio será parcial: otra obra de 10 kilómetros rumbo a la Ciudad de México seguirá activa varios meses más.

El director de la SICT en Querétaro, Carlos García Villaseñor, explicó que el colado de concreto en el tramo intervenido ya concluyó y que las cuadrillas realizan ahora trabajos de limpieza, pintura y señalética antes de la entrega total del tramo a la circulación. Por su parte, Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno del estado de Querétaro, respaldó el calendario y señaló que el 15 de octubre “es la fecha que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de terminación de la obra”.

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¿Qué cambia para los conductores en la carretera México-Querétaro desde el 15 de octubre?

Desde esa fecha, el tramo donde se concentraron los trabajos recupera su capacidad original de cuatro carriles, lo que debería reducir los tiempos de traslado que se extendieron desde que arrancaron los tramos afectados por las obras de ampliación a mediados de año. Para quienes viajan entre Querétaro y el Bajío, esto implica menos maniobras de incorporación forzada y menor riesgo de alcances en las zonas donde antes operaba un solo sentido por carril.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) adelantó además trabajos de bacheo en la antigua Cuesta China, el tramo libre que muchos automovilistas usan como alternativa a la caseta de cuota. Esta intervención busca que la vía alterna también esté en condiciones aceptables justo cuando el tránsito regrese a su flujo normal en el cuerpo principal, y evitar así que el bacheo pendiente se convierta en un nuevo cuello de botella.

La entrega del tramo no implica que todo el corredor quede libre de trabajos de forma inmediata. Las autoridades piden a los conductores mantener atención a la señalética temporal durante los primeros días, mientras se retiran conos, mallas y el resto del mobiliario de obra que delimita los carriles desde hace meses. El cambio se nota sobre todo en las horas pico, cuando la reducción de carriles generaba las filas más largas.

Los 4 carriles de la México-Querétaro reabren el 15 de octubre, confirmó la SICT. (Pixabay)

Con la reapertura, la recomendación para quien se desplaza a diario es planear el viaje con apps de tránsito en tiempo real al menos durante la primera semana, ya que el movimiento de maquinaria y camiones de carga para retirar el campamento de obra puede generar cierres parciales de corta duración.

¿Qué pasa con los 10 kilómetros de obra que continúan hacia la Ciudad de México?

El segundo frente de trabajo se ubica en la zona de San Juan del Río, entre la caseta de Palmillas y la zona de El Rodeo, un tramo de 10 kilómetros donde continúan labores de ampliación y rehabilitación en dirección a la capital del país. A diferencia del tramo que se entrega el 15 de octubre, esta intervención no tiene fecha de cierre inminente: las autoridades proyectan que concluya hasta finales de abril de 2027.

Los reportes más recientes señalan retrasos de alrededor de 20 minutos en los horarios de mayor saturación, sobre todo en el sentido hacia la Ciudad de México y en los alrededores de Palmillas. Las cuadrillas rotan los frentes de trabajo entre el lado izquierdo y el derecho de la carretera, por lo que el carril cerrado puede cambiar de un día a otro y conviene no confiarse de la ruta del día anterior.

El tramo también concentra buena parte del transporte de carga que conecta al Bajío con el centro del país, así que las empresas de logística ya reportan ajustes en tiempos de entrega y costos operativos mientras dura la obra. El proyecto se suma a otras intervenciones que la dependencia evalúa para el mismo corredor: a mediano plazo se analiza incluso ampliar la México-Querétaro a 12 carriles en los puntos de mayor saturación, aunque ese proyecto todavía no tiene fecha de arranque confirmada.

Para los conductores que recorren este tramo de forma habitual, la recomendación práctica es salir con margen extra de tiempo mientras dura la obra y evitar, en la medida de lo posible, los horarios de mayor tránsito hacia la Ciudad de México.

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