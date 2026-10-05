TV Azteca te busca: hay vacantes en CDMX con sueldos de hasta 50 mil pesos

¿Te interesa unirte a las filas de TV Azteca, uno de los medios más importantes de Latinoamérica? Entonces prepara tus documentos porque la televisora abrió convocatoria para diversas vacantes en la Ciudad de México (CDMX) durante este mes de octubre.

Por medio de LinkedIn y OCC Mundial, el medio de comunicación abrió nueve oportunidades laborales con salarios que van desde los 15 hasta los 50 mil pesos, dependiendo del puesto y de la experiencia.

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Vacantes en TV Azteca durante octubre 2026

Si consideras que es la oportunidad que estabas esperando, entonces te presentamos cuáles son los puestos disponibles:

Torero (trabajo en alturas y construcción)

(trabajo en alturas y construcción) Operador de señales

Ingeniero de soporte

Gerente de proyectos

Desarrollador de Gráficos Multiplataforma

Ejecutivo de cuenta

Floor Manager

Voluntario Juguetón

Mesero

Las vacantes cambian de acuerdo al cargo, es por lo anterior que te recomendamos buscar directamente en la página OCC Mundial para que conozcas los requisitos específicos.

¿Cómo aplicar a las vacantes de TV Azteca durante este mes de octubre?

Para formar parte de una de las televisoras más importantes del país, estos son los pasos que debes de seguir:

Ingresa a la plataforma de empleo OCC Mundial (crea una cuenta o entra con tus datos)

(crea una cuenta o entra con tus datos) Sube tu currículum vitae o proporciona toda la información laboral o educativa necesaria

En caso de que seas seleccionado, las personas encargadas se comunicarán contigo vía correo electrónico. Así que mucho éxito.

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