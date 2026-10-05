Testamento a bajo costo para adultos mayores de forma permanente: qué propone Nuevo León y cómo funcionaría

Hacer un testamento podría dejar de depender de campañas realizadas únicamente durante ciertos periodos del año en Nuevo León. Y es que el Congreso estatal aprobó una propuesta para impulsar jornadas permanentes, periódicas e itinerantes de testamentos gratuitos o a bajo costo, con especial atención a las personas adultas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta fue presentada por el diputado José Manuel Valdez Salazar y aprobada por unanimidad el 29 de septiembre de 2026. El exhorto pide al Gobierno de Nuevo León y a los 51 municipios coordinarse con el Colegio de Notarios Públicos del Estado para acercar estos servicios jurídicos a distintas regiones.

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¿Qué propone Nuevo León con los testamentos a bajo costo?

La propuesta busca que las campañas no se concentren únicamente en una fecha o municipio, sino que puedan realizarse de manera permanente, periódica e itinerante.

De acuerdo con el Congreso de Nuevo León, las jornadas estarían dirigidas principalmente a personas adultas mayores y grupos vulnerables, con la intención de llevar asesoría y atención testamentaria a lugares donde actualmente puede resultar complicado acceder a estos servicios por falta de recursos económicos o por la distancia.

El exhorto contempla la participación de la Secretaría General de Gobierno, los municipios, el Colegio de Notarios Públicos del Estado y otras instituciones que correspondan.

Pese a lo anterior, la iniciativa consiste en una propuesta aprobada por el Congreso mediante un exhorto, no de un nuevo programa estatal permanente que ya tenga fechas, sedes, tarifas y requisitos definidos.

¿Cómo podría funcionar para los adultos mayores?

La idea planteada es acercar los servicios notariales a diferentes municipios mediante brigadas y campañas, en lugar de que las personas tengan que trasladarse necesariamente hasta Monterrey u otros puntos donde se concentran los servicios.

El diputado José Manuel Valdez señaló que el objetivo es que las personas que no han podido formalizar su voluntad por motivos económicos o de distancia tengan acceso a un trámite más cercano y accesible.

El Diputado José Manuel Valdez Salazar, grupo legislativo del PRI, exhortó al Gobierno estatal y a los 51 municipios a impulsar, con apoyo del Colegio de Notarios, campañas permanentes de testamentos gratuitos o a bajo costo para grupos vulnerables en Nuevo León. pic.twitter.com/MG8vjh2Zoy — Congreso Nuevo León (@CongresoNL) September 30, 2026

El testamento permite que una persona establezca quién recibirá sus bienes y derechos después de su fallecimiento. El INAPAM explica que se trata de un acto mediante el cual se expresa la voluntad sobre el destino del patrimonio y que puede ayudar a prevenir conflictos entre familiares.

Por ello, una eventual campaña permanente podría combinar asesoría jurídica, orientación sobre el trámite y servicios notariales a precios reducidos o sin costo, aunque las condiciones concretas todavía tendrán que definirse entre las autoridades y el Colegio de Notarios.

Nuevo León ya realizó una jornada gratuita en septiembre

La propuesta llega después de que el propio Gobierno de Nuevo León realizara una Brigada de Testamentos Gratuitos el pasado 29 de septiembre de 2026.

Aquella jornada fue organizada por la Secretaría General de Gobierno y estuvo dirigida a la población de escasos recursos. Para acceder al trámite gratuito se estableció como condición que la propiedad tuviera un valor catastral de hasta aproximadamente 3.5 millones de pesos.

Entre los documentos solicitados estuvieron:

Acta de nacimiento.

Copia de CURP o INE .

. Recibo del predial , aunque no estuviera pagado.

, aunque no estuviera pagado. Acta de matrimonio, cuando la propiedad estuviera a nombre de ambos cónyuges.

El Gobierno estatal también habilitó un preregistro para agilizar la atención durante la jornada.

¿Cuándo comenzaría la campaña permanente?

Por ahora, no existe una fecha confirmada para el inicio de un programa permanente con estas características.

Lo aprobado por el Congreso es un exhorto para que las autoridades estatales y municipales, junto con el Colegio de Notarios, coordinen esfuerzos para establecer estas campañas. Por ello, todavía falta conocer aspectos como las fechas, municipios participantes, costos, requisitos y número de trámites disponibles para cada jornada.

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