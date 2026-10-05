Mérida colocará estas placas para identificar espacios amigables con las personas mayores

Mérida comenzará a colocar placas distintivas en espacios considerados amigables con las personas mayores, con el objetivo de identificar lugares que favorezcan su inclusión y faciliten que puedan desplazarse y realizar sus actividades con mayor autonomía.

El anuncio se realizó durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal para una Comunidad Amigable con las Personas Mayores, celebrada en septiembre de 2026. Por ahora, el Ayuntamiento no ha detallado públicamente cuántas placas colocará ni el listado de los primeros espacios que las recibirán.

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¿Qué dirá la placa que colocarán en Mérida?

De acuerdo con un comunicado oficial, la señal llevará el mensaje “Un entorno amigable con las personas mayores” y servirá para distinguir determinados espacios de la ciudad.

La idea no se limita a colocar un letrero. El concepto de ciudad amigable con las personas mayores contempla que los espacios urbanos y los servicios tomen en cuenta necesidades relacionadas con la movilidad, accesibilidad, seguridad, participación y autonomía.

Entre los elementos que pueden hacer que un entorno sea más accesible para este sector están:

Banquetas y cruces peatonales seguros

Rampas y accesos adecuados para personas con movilidad reducida

para personas con movilidad reducida Buena iluminación en calles y espacios públicos

en calles y espacios públicos Bancas o zonas de descanso durante los recorridos

durante los recorridos Sanitarios y edificios públicos adaptados

Transporte accesible y seguro

Información y señalización que pueda entenderse con facilidad

Por ello, la placa funciona principalmente como una señal de identificación dentro de una estrategia más amplia, y no como un nuevo servicio o beneficio económico para quienes tienen 60 años o más.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, la alcaldesa @CeciliaPatronL inauguró el Club Integral Viva la Vida “Sara Mena”, un espacio donde tendrán acceso a cultura física, ejercicios terapéuticos, nutrición y atención cercana pic.twitter.com/SoPaxDcxWQ — Ayuntamiento Mérida (@AyuntaMerida) October 2, 2026

Mérida ya forma parte de una red internacional

La iniciativa tampoco comienza desde cero. Mérida se incorporó en 2020 a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta red, las ciudades desarrollan acciones para mejorar sus entornos físicos y sociales a partir de las necesidades de su población mayor.

El propio Ayuntamiento elaboró un Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores, que contempla seis grandes áreas de trabajo:

Conductas de respeto y conciencia Entornos seguros y accesibles Atención digna y servicios especializados Envejecimiento activo con equidad y oportunidades Comunicación e información incluyente Legislación, políticas públicas y estudios locales

El proceso comenzó antes de la incorporación formal a la red. De acuerdo con el plan municipal, Mérida inició contactos con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud en 2019 para desarrollar esta estrategia.

¿Qué otros espacios tiene Mérida para personas mayores?

Además de la colocación de las placas, la ciudad cuenta con distintos espacios y servicios dirigidos a personas de 60 años o más.

Entre ellos están los centros integrales Renacer y Armonía, que ofrecen actividades relacionadas con actividad física, fisioterapia geriátrica, gerontología, nutrición, arte, cultura y terapia ocupacional. Ambos aparecen también como parte de las prácticas de Mérida dentro de la plataforma de la OMS.

También existe un Centro de Atención a Personas Mayores destinado a personas en situación de abandono o sin redes de apoyo, además de clubes para personas mayores y otros programas municipales registrados dentro de la estrategia de ciudad amigable.

El Ayuntamiento informó además que, entre enero y julio de 2026, sus servicios registraron 601 mil 449 atenciones a personas mayores; de ese total, 93.93% correspondieron a servicios de salud, principalmente mediante los Módulos Médicos municipales.

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