El médico se entregó tras estar prófugo seis meses por la investigación de ocho muertes asociadas a la aplicación de sueros vitaminados.

Jesús Maximiano “N”, médico señalado por presuntamente administrar sueros vitaminados que le provocaron la muerte a ocho personas, se entregó a la Fiscalía de Sonora.

Según reportes policiales, el médico se entregó en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Posteriormente, salió en una ambulancia custodiada por las autoridades rumbo al Centro de Reinserción Social 1 (Cereso) de esta capital.

#IMPORTANTE | 🔴 Caso sueros vitaminados: Se entrega el Dr. Jesús Maximiano "N" tras la muerte de 8 personas.



El médico señalado por el caso de los sueros vitaminados contaminados se entregó voluntariamente ante la Fiscalía General de Justicia de Sonora (@fgjesonora). Al… pic.twitter.com/zL4v4yM9UO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 5, 2026

El doctor Jesús Maximiano “N” enfrenta cargos por homicidio culposo y mala praxis médica, luego de que ocho personas fallecieron supuestamente tras someterse a un tratamiento con sueros vitaminados en su clínica, ubicada en Hermosillo, Sonora.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, confirmó que hay avances en las investigaciones sobre la tragedia.

Claves de las muertes por el caso de los sueros vitaminados en Sonora

El doctor Jesús Maximiano “N”, de 65 años, estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara y contaba con su cédula profesional. El médico operaba en un consultorio ubicado en la calle Leocadio Salcedo 117, de la colonia Jesús García, en Hermosillo, donde realizaba tratamientos con sueros vitaminados, para mejorar la salud, aumentar la energía o reforzar el sistema inmunológico.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las ocho personas fallecidas en Hermosillo, tras la aplicación de sueros vitaminados murieron a causa de una grave contaminación bacteriana que les provocó sepsis letal.

La Fiscalía de Sonora halló presencia de microorganismos patógenos, malas prácticas sanitarias y el uso de sustancias no autorizadas. Las autoridades de Sonora informaron que los sueros vitaminados incluían componentes adicionales de origen desconocido promocionados falsamente como “células madre”.

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