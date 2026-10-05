Apagón eléctrico: CFE corta la luz en varias colonias de Torreón desde hoy y hasta el 8 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha un apagón eléctrico en varias colonias de Torreón, Coahuila, que tendrá una duración de hasta cuatro días. La compañía de luz llevará a cabo trabajos de mantenimiento y reparación con el objetivo de brindar un servicio de calidad.

La compañía de luz dio a conocer un listado de las colonias que resultarán afectadas en los próximos días, a fin de que los habitantes puedan tomar las medidas de prevención necesarias ante un corte de luz programado.

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¿Dónde no hay luz en Torreón?

La Comisión Federal de Electricidad inició el corte de luz programado a partir de hoy y anunció que los trabajos de mantenimiento se extenderán hasta tres días más. Si vives en Torreón, Coahuila, te recordamos que revises el listado de las colonias afectadas y las fechas en las que no tendrán luz.

Lunes 5 de octubre

Colonia Santiago Ramírez: Las calles Veracruz, Durango, Nuevo León, Tampico e Internacional.

Martes 6 de octubre

Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas: Avenida Rincón del Macho y Rincón del Cristo

Miércoles 7 de octubre

Colonia Santiago Ramírez: Las Tórtolas, Lorenzo Ávalos, Carlos González, Brigada Zaragoza, Veracruz, Chihuahua y Sonora

Jueves 8 de octubre

Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas : Avenida Mazatlán, de las Palmas, Canal de la Perla y Coahuila

: Avenida Mazatlán, de las Palmas, Canal de la Perla y Coahuila Colonia Francisco Villa: Avenida de la Paz, Tacuba e Iztacalco

OJO: Los cortes de luz tendrán una duración de hasta ocho horas por día, entre las 10:30 a las 18:30 horas.

¿Cuál es el número de servicio CFE?

Si la luz no regresa a tu hogar, una vez que los técnicos de la CFE hayan terminado los trabajos de mantenimiento, puedes levantar un reporte marcando al número 071.

Recuerda que este número de atención de la CFE está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.

Para levantar un reporte necesitas tener a la mano tu número de servicio. Lo puedes encontrar en tu recibo de luz en la parte superior derecha, debajo de los datos principales.

Si lo prefieres, también puedes levantar tu reporte, desde la aplicación móvil CFE Contigo, si la tienes descargada en tu celular.

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