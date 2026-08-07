El parque de aguas termales con jacuzzis y cabañas a 2 horas de CDMX donde este grupo de adultos mayores paga la mitad

Si buscas una escapada a solo 2 horas de la Ciudad de México sin gastar de más, hay un parque acuático de hermosas aguas termales donde las personas adultas mayores con credencial vigente del INAPAM pagan solo 100 pesos, es decir, la mitad del costo de la entrada general: Valle Paraíso en Hidalgo.

Pero además de sus aguas termales, el lugar cuenta con una zona temática de dinosaurios que lo convierte en una opción para visitar en familia, además de albercas de agua termal, toboganes y mas.

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¿Cuánto cuesta entrar a Valle Paraíso con credencial INAPAM?

De acuerdo con las tarifas publicadas por Valle Paraíso, la entrada general cuesta $200 pesos, mientras que las personas adultas mayores que presenten una credencial vigente del INAPAM pagan $100 pesos, equivalente a un descuento del 50%.

Además del beneficio para este sector de la población, el parque también permite la entrada gratuita a niñas y niños que midan menos de un metro de estatura, por lo que las familias pueden reducir el costo de su visita dependiendo de la edad de los menores.

Las tarifas vigentes son las siguientes:

Entrada general: 200 pesos .

. Personas con credencial vigente del INAPAM: 100 pesos .

. Niñas y niños menores de un metro de estatura: gratis.

Con el boleto de acceso los visitantes pueden disfrutar de varias de las principales atracciones del parque sin pagar un costo adicional.

La entrada incluye acceso a:

Albercas de aguas termales

Chapoteadero

Área infantil

Toboganes

Respecto a su horario, este es de 8:00 a 20:00 horas los 365 días del año.

¿Qué atractivos tiene Valle Paraíso además de sus aguas termales?

Uno de los elementos que distingue a Valle Paraíso de otros parques acuáticos de Hidalgo es su zona temática de dinosaurios, donde los visitantes pueden recorrer espacios ambientados con figuras prehistóricas de gran tamaño, escenarios inspirados en la era jurásica y una tienda con recuerdos relacionados con esta temática.

Además de las aguas termales, el parque cuenta con diversas instalaciones para quienes desean permanecer varias horas o incluso pasar todo un fin de semana en el lugar.

Entre los principales servicios y atracciones también se encuentran:

Tobogán de más de 30 metros

Jacuzzis de aguas termales

Albercas familiares

Área infantil

Zona temática de dinosaurios

Hotel

Cabañas

Zona para acampar

Restaurante

Palapas

Vestidores

Regaderas

Estacionamiento gratuito

Tienda de recuerdos

Valle Paraíso se encuentra sobre la carretera México-Laredo, kilómetro 154, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Gracias a su ubicación, el trayecto desde la Ciudad de México toma alrededor de dos horas en automóvil, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y el punto de partida.

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