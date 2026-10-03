Gimnasio gratis y cadenas con descuento para adultos mayores en octubre 2026: requisitos del INAPAM y cómo aplicar

Mantenerse activo después de los 60 años puede ser más sencillo de lo que aparenta gracias a un documento en especial: la credencial INAPAM. Y es que durante el mes de octubre de 2026, existen beneficios en cadenas como Smart Fit y Sport City, además de alternativas deportivas en los Clubes y Centros Culturales del propio instituto.

Sin embargo, no todos los establecimientos manejan el mismo descuento ni las mismas condiciones. Antes de contratar una membresía conviene revisar el Directorio de Beneficios INAPAM 2026 y preguntar directamente en la sucursal cuánto se pagará al final.

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¿Qué gimnasios tienen descuento con INAPAM?

Una de las opciones es Smart Fit México. A través de la iniciativa “Más movimiento, más independencia”, desarrollada con INAPAM, las personas mayores de 60 años pueden obtener 25% de descuento en la mensualidad del Plan Smart al registrarse como nuevos usuarios.

A esta alternativa se suma Sport City, que durante 2026 ofrece 10% de descuento mensual a personas mayores de 60 años con credencial INAPAM vigente. El beneficio aplica en nuevas contrataciones y renovaciones de determinadas membresías Entrenna, Fitness y Executive.

En este caso, el descuento se aplica a membresías con cargo automático mensual y quedan fuera los planes Multiclub, College, Weekend y Empresariales. Además, los nuevos usuarios deben cubrir la inscripción correspondiente.

Otra opción se encuentra en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Apolo Gym ofrece 33% de descuento y está ubicado en Avenida Vía Gustavo Baz 33-A, colonia Centro.

¿Qué necesitas para aplicar el descuento?

El documento principal es la credencial INAPAM vigente, aunque cada gimnasio puede establecer requisitos adicionales.

Por eso, antes de pagar vale la pena confirmar:

Qué porcentaje de descuento ofrece la sucursal

ofrece la sucursal Qué membresía participa

Si aplica únicamente para nuevos usuarios

Cuánto cuesta la inscripción

Si exige domiciliación o cargo automático

Cuál será el precio final de la mensualidad

De esta manera se evita contratar un plan pensando que el beneficio cubre todas las membresías cuando puede estar limitado a una modalidad específica.

También hay actividades deportivas en espacios del INAPAM

Para quienes prefieran una alternativa fuera de las cadenas privadas están los Clubes INAPAM, donde se realizan actividades deportivas, culturales y sociales en distintas partes del país totalmente gratis. Entre las opciones que promueve el instituto se encuentran:

Gimnasia

Yoga

Tai chi

Ejercicios de fortalecimiento

Para ubicar el espacio más cercano, se puede consultar el Directorio de Clubes INAPAM 2026, donde aparecen las sedes disponibles en distintas entidades del país.

En Ciudad de México también se encuentran los cuatro Centros Culturales INAPAM, los cuales cuentan con un catálogo de más de 150 actividades y atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Para ingresar se solicitan documentos como:

Identificación oficial

Credencial INAPAM

CURP

Dos fotografías tamaño infantil

Certificado médico

En estos espacios existe una cuota de recuperación, por lo que no todas las actividades son gratuitas. Las inscripciones se realizan directamente en cada Centro Cultural y, para comenzar actividades en octubre, el periodo correspondiente es durante septiembre.

Si quedan dudas sobre clubes, centros o actividades disponibles, el INAPAM recibe solicitudes de información en el correo buzoninstitucional@inapam.gob.mx.

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