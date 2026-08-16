Aguas termales para el Día del Abuelo 2026: ¿cómo llegar y cuánto cuesta el balneario oculto a 38° al que puedes entrar desde Hidalgo o Querétaro?

Los Manantiales Taxidhó, un espacio natural con pozas de aguas termales de hasta 38 grados escondido entre los cañones de la Presa de Zimapán, en los límites de Hidalgo y Querétaro, son una opción para escaparse en familia durante el Día del Abuelo, el 28 de agosto.

Este destino, ubicado en el Pueblo Mágico de Tecozautla destaca no solo por sus aguas termales, sino también por vistas espectaculares y gastronomía local y se puede acceder tanto desde Hidalgo como desde Querétaro.

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¿Qué son los Manantiales Taxidhó y qué se puede hacer allí durante el Día del Abuelo?

Los Manantiales Taxidhó se describen como un “oasis oculto entre cañones” en el Pueblo Mágico de Tecozautla, en Hidalgo, en el límite con Querétaro. Sus aguas termales alcanzan hasta 38 grados de temperatura, lo que las vuelve ideales para relajarse y disfrutar de una jornada especial, como el Día del Abuelo, en un entorno rodeado de cañones y paisajes semidesérticos.

Además de nadar en las pozas, quienes visiten el lugar pueden pescar en un tramo del río que colinda con la Presa de Zimapán, pasear en lancha por la misma presa, y conocer otros manantiales cercanos, como El Aguacate. La zona también cuenta con espacios para acampar, por lo que es posible pasar la noche al aire libre bajo las estrellas, además de disfrutar de la gastronomía local.

¿Cuánto cuesta entrar a los Manantiales Taxidhó y cómo llegar desde Hidalgo o Querétaro?

Según México Desconocido, el costo de la entrada varía según el lado desde el que se acceda, ya que los manantiales colindan con Hidalgo y Querétaro. Por el lado de Hidalgo, el precio es de $70 pesos por auto, sin cobro adicional por nadar en los manantiales. Por el lado de Querétaro, en cambio, suele cobrarse alrededor de $30 pesos por persona para ingresar a las pozas.

El sitio Balnearios en Hidalgo coincide en que el acceso por Hidalgo cuesta $70 pesos por auto, sin cargo por el uso de los manantiales. Para quienes deseen acampar, se requiere un consumo mínimo de $200 pesos, indica la fuente. No obstante, se recomienda chequear los valores antes de ir, para evitar confusiones.

Para llegar aquí, el trayecto en auto desde Hidalgo toma alrededor de 3 horas (151 kilómetros). Mientras que desde la ciudad de Santiago de Querétaro, el recorrido es más corto: unas 2 horas (114 kilómetros) por la carretera QRO 100.

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