El pueblito de Morelos con aguas termales y balnearios baratos para terminar las vacaciones de verano en agosto 2026

Localizado en el estado de Morelos se encuentra Tlaltizapán de Zapata, un Pueblo Mágico rico en historia y aguas cristalinas en el que los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza mientras se refrescan en albercas, ríos cristalinos y aguas termales. Y es el destino perfecto para terminar las vacaciones de verano en agosto de 2026.

Aunque se puede visitar durante todo el año, agosto es un mes especialmente interesante, ya que durante los días 29 y 30 se celebran las fiestas de Santa Rosa de Lima, patrona del pueblo. Además, antes de que se acaben las vacaciones los mexicanos pueden aprovechar para refrescarse en los balnearios y aguas termales del lugar.

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¿Cuáles son los mejores balnearios y aguas termales de Tlaltizapán de Zapata?

Numerosos balnearios y aguas termales se encuentran en este Pueblo Mágico de Morelos. Uno de los lugares más conocidos es el parque Las Estacas, cuyo río transparente ofrece el escenario perfecto para nadar, practicar esnórquel y buceo. El lugar ofrece restaurantes, hospedaje, glamping y espacio para campamento.

El Centro Ecoturístico Los Sauces es otra alternativa. Allí, los visitantes pueden nadar en el río de aguas limpias o disfrutar en el chapoteadero. Las familias pueden llevar a sus mascotas, acampar y hasta practicar deportes.

Por otro lado, en el Balneario Río Dulce, también en Tlaltizapán de Zapata, se puede sumergir en un río de agua cristalina o en las albercas y practicar kayak. El espacio también dispone de áreas verdes, zonas de acampe y asadores.

Quienes estén en busca de un día al aire libre durante las vacaciones en agosto de 2026 tienen además la opción de ir al Centro Recreativo La Isla, donde albercas y chapoteadero dan la bienvenida a los visitantes. Sus palapas y amplios jardines dan el contexto para descansar en la naturaleza con la familia o amigos.

Finalmente, el balneario Santa Isabel y sus aguas cristalinas ofrecen, además de manantiales y albercas, opción de paseos en lancha, juegos y cabañas para alojarse.

¿Qué más se puede hacer en el Pueblo Mágico de Tlaltizapán de Zapata, en Morelos?

Tlaltizapán, en Morelos, fue en su momento cuartel general de Emiliano Zapata y aún guarda mucha historia. El Mausoleo Zapatista y el Museo de la Revolución del Sur son dos sitios históricos dignos de visitar en este destino.

Además, si viajas durante el final del mes podrás participar en las actividades por las fiestas de Santa Rosa de Lima, que tienen lugar entre el 29 y el 30 del mes.

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