Adiós al tráfico fluido entre Tepotzotlán y Huehuetoca: la obra de la México-Querétaro que reduce carriles durante un año

La ampliación de la autopista México-Querétaro entre Tepotzotlán y Huehuetoca reduce carriles en un tramo de casi 10 kilómetros, del kilómetro 43+140 al 52+800, a la altura del nodo vial de Jorobas. El trabajo toca de forma directa a Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec y Huehuetoca, municipios por los que pasan más de 200 mil vehículos diarios.

El proyecto se ejecuta bajo El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que coordina el financiamiento, con una inversión cercana a los 586 millones de pesos para esta sección específica de la carretera.

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¿Qué pasa en el tramo Tepotzotlán-Huehuetoca de la México-Querétaro?

Los trabajos iniciaron el 17 de agosto de 2026 y tienen fecha de término estimada para el 17 de agosto de 2027, es decir, un año completo de afectaciones para quien use este corredor. Las constructoras Urbanizaciones AGV S.A. de C.V. y Construcciones y Carreteras S.A. de C.V. llevan a cabo las labores, mientras que la coordinación técnico-administrativa queda a cargo de empresas especializadas en supervisión de obra vial. Esta sección es apenas una de las alternativas que buscan aliviar la saturación de la México-Querétaro, aunque ese otro proyecto corresponde a un tramo distinto, cerca de San Juan del Río.

El plan contempla el reemplazo de la carpeta asfáltica actual por una superficie de concreto hidráulico de mayor resistencia, pensada para soportar el paso constante de transporte de carga pesada. También se construyen calles laterales, se amplían los accesos locales y se modifican pasos peatonales e incorporaciones viales en los cuatro municipios afectados. La meta final es llevar este tramo de cuatro a ocho carriles por sentido, aunque ese beneficio llegará hasta que concluyan los trabajos.

Obras Autopista México-Querétaro El tramo Tepotzotlán-Huehuetoca reduce carriles por obras hasta agosto de 2027. (Junta de Camino del Estado de México | Facebook)

Por lo pronto, el cierre parcial de carriles complica la circulación justo en los puntos de mayor saturación histórica: la zona de la caseta de Tepotzotlán, los accesos a parques industriales de Coyotepec y Huehuetoca, y el nodo de Jorobas, donde confluyen varias rutas hacia el Bajío. Es importante no confundir esta obra con la del tramo cercano a Querétaro, que corresponde a un proyecto independiente con fechas y alcances propios.

¿Cómo afecta la obra a quienes viajan por la México-Querétaro?

El impacto más directo se siente en los horarios pico, cuando el tránsito de carga pesada coincide con el traslado diario de trabajadores entre Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Huehuetoca. La reducción de carriles obliga a los conductores a sumar entre 20 y 40 minutos adicionales en sus trayectos habituales, según reportan usuarios frecuentes de la vía durante las primeras semanas de obra.

Las autoridades recomiendan evitar la zona entre las 6:00 y las 9:00 horas, así como entre las 18:00 y las 21:00 horas, cuando la saturación se vuelve más crítica. Para quienes se dirigen hacia Querétaro o el Bajío, una opción es tomar la caseta de Palmillas desde rutas alternas que eviten por completo el tramo en obra.

Quienes transportan mercancía por esta ruta, que concentra una parte relevante de la carga que circula entre el centro del país y la frontera norte, deberán planear sus horarios con mayor anticipación durante los próximos meses, tal como se detalló desde que se dieron a conocer los tramos específicos afectados por la obra antes de su arranque.

Si tu rutina diaria o un viaje próximo pasa por esta zona del Estado de México, conviene revisar reportes viales actualizados antes de salir y calcular tiempo extra de traslado durante todo el próximo año.

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