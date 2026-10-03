Lluvia colapsa el drenaje en Periférico Ecológico; autos en riesgo de caer en coladeras sin tapa

Luego de la lluvia torrencial que cayó en la zona Metropolitana de Puebla este sábado, el drenaje colapsó y las inundaciones provocaron que varios vehículos quedaran varados en Periférico Ecológico.

Y es que el agua cubrió parte de la importante vía, complicando la circulación de los conductores, quienes creen que “sí la libran”, sin embargo se quedan atorados.

El agua ya alcanza el metro de altura y mientras siga lloviendo puede incrementarse. Debido a que los conductores no pueden bajar de sus unidades, elementos de Protección Civil ya se movilizan.

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¿Cuáles son las zonas más afectadas?

La zona de San Bernardino Tlaxcalancingo es una de las más afectadas por las inundaciones, por lo que se recomienda evitar la zona y no cruzar, ya que los autos y peatones corren el riesgo de caer en coladeras abiertas.

⚠️ Precaución sobre el Periférico Ecológico, a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo. Un automóvil quedó atrapado por el incremento del nivel del agua y sus ocupantes piden apoyo. @911Puebla



🚧 Se recomienda evitar la zona y no intentar cruzar por puntos inundados.… pic.twitter.com/qmPcrPD2sU — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) October 3, 2026

También se registran afectaciones en San Pedro Cholula y en el Camino Real a Santa Clara, donde además cayó una tremenda granizada.

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