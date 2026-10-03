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Lluvia colapsa el drenaje en Periférico Ecológico; autos en riesgo de caer en coladeras sin tapa

La lluvia torrencial provocó la inundación de Periférico Ecológico; hay autos varados que esperan la llegada de Protección Civil

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Luego de la lluvia torrencial que cayó en la zona Metropolitana de Puebla este sábado, el drenaje colapsó y las inundaciones provocaron que varios vehículos quedaran varados en Periférico Ecológico.

Y es que el agua cubrió parte de la importante vía, complicando la circulación de los conductores, quienes creen que “sí la libran”, sin embargo se quedan atorados.

El agua ya alcanza el metro de altura y mientras siga lloviendo puede incrementarse. Debido a que los conductores no pueden bajar de sus unidades, elementos de Protección Civil ya se movilizan.

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¿Cuáles son las zonas más afectadas?

La zona de San Bernardino Tlaxcalancingo es una de las más afectadas por las inundaciones, por lo que se recomienda evitar la zona y no cruzar, ya que los autos y peatones corren el riesgo de caer en coladeras abiertas.

También se registran afectaciones en San Pedro Cholula y en el Camino Real a Santa Clara, donde además cayó una tremenda granizada.

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