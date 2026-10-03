Justicia para Arturo Islas Allende: Vinculan a proceso a personas que lo agredieron durante dos años por el caso Refugio Franciscano

Después de casi dos años de sufrir agresiones, el activista y comunicador Arturo Islas Allende está muy cerca de la justicia, ya las personas que lo acosaban de manera digital y lo llegaron a atacar físicamente, fueron vinculados a proceso.

Durante este periodo, el comunicador denunció actos de acoso, discriminación, agresiones digitales y la difusión de información falsa en su contra. La situación fue escalando hasta llegar a agresiones verbales y físicas.

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Arturo Islas Allende y el caso de Refugio Franciscano

Los hechos que detonaron la serie de agresiones comenzaron cuando el comunicador reveló la situación de los perros procedentes del Refugio Franciscano, con el objetivo de documentar las condiciones en que se hallaban y buscar alternativas para ayudarlos.

En esta búsqueda de darles voz y reunir pruebas, fue víctima de agresiones por parte de Joinice Yael Gutiérrez Ruiz, conocida en redes sociales como “Yael Ruiz”, y Oswaldo Francisco Peralta, conocido como “Walt Dice”.

¿Cómo fue la vinculación a proceso de los agresores de Arturo Islas Allende?

Arturo Islas Allende no dudó en denunciar los hechos ante las autoridades y las imágenes que quedaron grabadas de la agresión formaron parte de los elementos que llegaron ante una jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Tras analizar los datos de prueba en el que se observó claramente el hostigamiento y los ataques físicos, la jueza determinó vincular a proceso a Joinice Yael Gutiérrez Ruiz y Oswaldo Francisco Peralta.

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