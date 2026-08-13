Ahorra más de 200 pesos en el balneario El Rollo, en Morelos: esto cuesta la entrada para adultos mayores cualquier día de la semana durante agosto 2026

En El Rollo Parque Acuático, en Morelos, familias enteras pueden disfrutar de un día de verano cargado de entretenimiento, con actividades pensadas para todas las edades y preferencias. Los adultos mayores pueden entrar con un ahorro de hasta $220 pesos. Esto es lo que tienes que saber sobre el lugar y los costos de ingreso.

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¿Cuánto cuestan las entradas para entrar al balneario El Rollo, en Morelos, y cuál es el costo para adultos mayores?

Según el sitio oficial del parque, el precio de los boletos para entrar al balneario varía según día y edad.

En el caso de los adultos:

Lunes a jueves: $550 pesos en taquilla o $530 pesos comprado en línea

$550 pesos en taquilla o Viernes, sábados, domingos y días festivos: $650 pesos en taquilla o $630 pesos en línea.

En tanto para los niños que no superen 1.20 metros de estatura, el boleto cuesta:

Lunes a jueves: $300 pesos en taquilla o $280 pesos en línea

$300 pesos en taquilla o Fines de semana y días festivos: $350 pesos en taquilla o $280 pesos en línea

Además, los adultos mayores con credencial INAPAM tienen acceso a un descuento especial. El precio fijo es de $430 pesos en taquilla, lo que representa un ahorro de hasta $220 pesos frente al boleto de taquilla en fin de semana. El precio es válido todos los días de la semana, incluidos fines de semana y días festivos. Los acreditados deben presentar credencial oficial.

¿Qué atracciones tiene El Rollo Parque Acuático de Morelos?

El Rollo abre los 365 días del año, de 9:00 a 18:00 horas con una amplia oferta de actividades pensadas para toda la familia y se ubica en Ribera del Río Yautepec s/n, Gabriel Tepepa, Tlaquiltenango, Morelos.

Para los más pequeños, el balneario ofrece el Río Lento, la Alberca Ballena y la Isla Infantil, un espacio con áreas interactivas y atracciones acuáticas pensadas para niños.

En la sección familiar hay una alberca de olas aptas para surfear, además de 20 albercas distribuidas en todo el parque para nadar con tranquilidad. También están el Aquatubo, un tobogán cerrado de 25 metros para 2 personas; el Kamilancha, de 12 metros de altura y 55 metros de recorrido; el Toborruedas, con balsa individual y 100 metros de recorrido; y Las Boas, único tobogán temático de México, completamente a oscuras, con 300 metros de altura y recorrido en llanta doble.

Entre las atracciones extremas están Bubbatubo, un recorrido de 125 metros en balsa para 4 personas dentro de un espacio oscuro; Stuka, con una caída desde 25 metros a 100 kilómetros por hora en 3 segundos; y The Abyss, descrito como el tobogán más grande de América, con una caída de 25 metros en 5 segundos y capacidad para 6 personas por llanta. También están Torbellino, Revolcadero, El Péndulo, la Fosa de Clavados, Kamikaze y Aqualoop, este último con una caída de 25 metros y un giro de 360 grados a 120 km/h.

Para los más aventureros está el Flowrider, que desafía el equilibrio sobre una tabla con un torrente de más de 120 caballos de fuerza; el Mamut, con balsa para 4 personas en un recorrido de 70 metros; el Racer, con 6 carriles de arranque en subidas y bajadas de 70 metros; y el Río con Olas, un trayecto de más de 300 metros con corrientes y olas.

Finalmente, el parque también cuenta con el Pool Bar, un espacio exclusivo para adultos con tina de hidromasaje y música de fondo.

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