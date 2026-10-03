Las placas de Querétaro terminadas en 3 y 4 tienen hasta fines de octubre para verificar o pagarán más de 700 pesos de multa por semestre

Octubre llega con una fecha límite que miles de conductores queretanos desconocen, mientras en otros estados como Nuevo León las autoridades también endurecen el control de los vehículos registrados fuera de su territorio, según la campaña de regularización de placas foráneas que arrancó días atrás. En Querétaro, la verificación vehicular no depende de un trámite voluntario, pues el calendario oficial del segundo semestre asigna cada bimestre a un grupo de terminaciones.

Las placas con terminación 3 y 4 tienen octubre para acudir a un centro autorizado, antes de que la dependencia estatal active el cobro correspondiente de multa por más de $700 pesos.

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¿Cuáles son las fechas exactas para la verificación vehicular de las placas 3 y 4 en Querétaro?

El calendario que publicó “La Sombra de Arteaga” distribuye el segundo semestre de 2026 en bloques bimestrales por terminación de placa, un orden que coincide con otros anuncios de infraestructura en la entidad, como la carretera alterna a la México-Querétaro que arranca en noviembre.

Las placas terminadas en 5 y 6 verificaron en julio y agosto, y las terminadas en 7 y 8 lo hicieron entre agosto y septiembre. Ahora, las placas 3 y 4 cuentan con octubre para completar el trámite, antes de que la ventana se cierre el 31 de octubre y avancen las terminaciones 1 y 2.

El transporte público tiene un calendario más amplio, de agosto a noviembre, para que todas las unidades completen la revisión sin excepción de terminación. Los particulares, en cambio, dependen estrictamente del número final de su placa, y el orden de prelación no admite adelantos fuera del bimestre asignado.

Calendario de verificación vehicular en Querétaro Las placas con engomado rojo deberán verificar sus coches en octubre si no quieren recibir multa. (Gobierno de Querétaro)

Para agendar una cita, los conductores deben ingresar al portal de la SEDESU, capturar los datos de la tarjeta de circulación y elegir un centro de verificación autorizado en el estado. El sistema solo libera horarios dentro del bimestre que corresponde a cada terminación, por lo que intentar verificar fuera de fecha no es posible desde la plataforma oficial.

¿Cuánto cuesta la multa y cuánto la verificación en Querétaro?

Estos son los montos del recargo por semestre de atraso, calculados con la UMA 2026 de $117.31 pesos, según el esquema que aplica la SEDESU:

Particulares y personas físicas: 6 UMA, equivalentes a $703.86 pesos.

Personas morales y vehículos pesados: 10 UMA, equivalentes a $1,173.10 pesos.

Transporte público: 15 UMA, equivalentes a $1,759.65 pesos.

El costo del propio trámite de verificación, independiente del recargo por atraso, también varía según el holograma que obtenga el vehículo:

Holograma 1 o 2: $447 pesos.

Holograma 0: $763 pesos.

Holograma doble cero: $1,760 pesos.

La dependencia reconoce dos excepciones dentro del mismo esquema de sanciones. Los conductores mayores de 60 años con credencial vigente y los vehículos con placa de discapacidad acceden a un descuento del 50% sobre el monto de la multa, siempre que presenten la documentación correspondiente. Además, los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Peñamiller, San Joaquín y Tolimán están exentos del pago de esta sanción, de acuerdo con la normativa estatal vigente.

El esquema de plazos y descuentos por edad no es exclusivo del sector vehicular: otros trámites estatales y federales también fijan octubre de 2026 como mes límite, como la renovación de la credencial INAPAM que exigen ciertos programas de vinculación productiva. .

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