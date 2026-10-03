Hasta $6,000 pesos por el mejor disfraz tradicional de Día de Muertos: abren registro infantil en Querétaro

La Presidencia Municipal de San Juan del Río, Querétaro, entregará premios en efectivo a la infancia que caracterice a personajes tradicionales de la cultura mexicana durante las festividades del Día de Muertos.

La Coordinación de Desarrollo Económico abrió el registro para el Concurso Infantil de Disfraces Mexicanos de Día de Muertos 2026, realizado en el marco del XX Festival de Día de Muertos en la Plaza Independencia. Las solicitudes se reciben hasta el miércoles 28 de octubre.

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¿Cuáles son los premios del Concurso Infantil de Disfraces de Día de Muertos 2026 en San Juan del Río?

La competencia se celebrará el sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en el escenario principal del Centro Histórico. El certamen acepta la participación de niñas y niños de 3 a 15 años de edad enfocados en atuendos representativos del folclor nacional.

El Jurado Calificador entregará estímulos financieros y reconocimientos oficiales a las tres mejores caracterizaciones al finalizar la pasarela:

Primer lugar: $6,000.00 pesos en efectivo y diploma de honor.

$6,000.00 pesos en efectivo y diploma de honor. Segundo lugar: $5,000.00 pesos en efectivo y diploma de honor.

$5,000.00 pesos en efectivo y diploma de honor. Tercer lugar: $4,000.00 pesos en efectivo y diploma de honor.

¿Cómo inscribir a los menores en el Concurso Infantil de Disfraces en Querétaro?

Completar la solicitud exige enviar un correo electrónico a la dirección disfracesinfantiles.sjr@gmail.com o acudir de forma presencial a las oficinas de la Dirección de Turismo situadas en el Portal del Diezmo. La recepción de documentos digitales en la avenida Juárez Oriente número 15 atiende de lunes a viernes en horario administrativo.

Día de Muertos San Juan del Río lanza convocatoria para el Concurso Infantil de Disfraces Mexicanos de Día de Muertos 2026. (Facebook Festival Día de Muertos SJR)

La entrega del expediente en un solo archivo digital debe cumplir con los siguientes requisitos de validación:

Identificación del concursante: nombre completo junto con una credencial con fotografía que compruebe la edad del menor.

nombre completo junto con una credencial con fotografía que compruebe la edad del menor. Documentación del tutor: copia clara de la credencial INE por ambos lados del padre, madre o tutor responsable.

copia clara de la credencial INE por ambos lados del padre, madre o tutor responsable. Puntualidad en el evento: presentación obligatoria del concursante a las 17:30 horas en el escenario de la Plaza Independencia.

¿Por qué el Concurso de Disfraces en Querétaro exige caracterizaciones únicamente mexicanas?

Exigir atuendos vinculados al folclor nacional busca proteger la identidad histórica y evitar la adopción de personajes ajenos a las festividades tradicionales. La Presidencia Municipal de San Juan del Río impulsa la creatividad infantil a través de figuras icónicas como catrinas, alebrijes y leyendas populares.

La colaboración especial de Mausoleos Guadalupanos fortalece la cartelera artística del XX Festival de Día de Muertos en el Centro Histórico. Transmitir el valor de estas costumbres a las nuevas generaciones tiene como objetivo la continuidad del patrimonio cultural en el estado de Querétaro.

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