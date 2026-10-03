Cuáles son los descuentos en ópticas en el Centro de Querétaro de hasta el 50% para adultos mayores en octubre 2026

Cambiar de graduación o renovar los lentes puede salir más barato si cuentas con tu credencial de INAPAM vigente. Y es que según el mismo instituto, en el Centro de Querétaro hay ópticas con descuentos para personas adultas mayores que van del 20% hasta el 50% al presentar este documento.

Entre las opciones del Directorio de Beneficios aparecen Ópticas SIV Lens, con la rebaja más alta, Alba Visión Laboratorio Óptico y Óptica Río Blanco, todas en la zona Centro.

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Una óptica con descuentos de hasta 50%

La primera opción es Ópticas SIV Lens, en avenida Ezequiel Montes Norte 111, colonia Centro, C.P. 76000.

El beneficio registrado va de 20% a 50% para personas con credencial INAPAM. Sin embargo, el directorio no detalla qué porcentaje corresponde a cada mica, armazón, graduación o servicio.

Por eso, antes de elegir conviene preguntar qué productos participan y cuánto quedará el precio final. Para solicitar información está disponible el 442 295 1205.

Dos opciones más para comparar

También en el Centro se encuentra Alba Visión Laboratorio Óptico, en 16 de Septiembre s/n, colonia Centro, C.P. 76000, con 20% de descuento. Para consultar disponibilidad o condiciones está el teléfono 442 214 0048.

Otra alternativa es Óptica Río Blanco, ubicada en Madero 84 Poniente, colonia Centro, donde el beneficio reportado es de 30%. Sus números de contacto son 442 214 0451 y 442 248 0204.

Así, antes de comprar en la primera óptica que encuentres, vale la pena comparar precio, graduación, tipo de mica y armazón.

Qué revisar antes de elegir tus lentes

Antes de pagar cualquier graduación o armazón, conviene fijarse en algunos detalles:

Que el puente no apriete ni se deslice sobre la nariz

sobre la nariz Que las varillas queden cómodas detrás de las orejas

Revisar el peso del armazón , sobre todo para uso prolongado

, sobre todo para uso prolongado Preguntar qué tipo de micas están incluidas en el precio

en el precio Consultar cuánto cuestan tratamientos adicionales

Si ya tienes receta, llevarla para comparar el precio total con graduación

¿Qué necesitas para pedir el descuento?

El primer paso es presentar la credencial INAPAM antes de realizar la compra. A partir de ahí, cada óptica puede manejar condiciones distintas. Por eso, antes de pagar pregunta qué porcentaje aplica al producto elegido, si existe alguna restricción y cuál será el precio final.

Esto es especialmente importante en SIV Lens, donde el beneficio publicado va de 20% a 50%, pero no se especifica qué artículo recibe cada porcentaje.

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