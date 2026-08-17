INAPAM tiene albergues y residencias gratis de 24 horas para adultos mayores de 60 años que cumplan estos requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con albergues y residencias de día donde las personas de 60 años o más pueden recibir atención gerontológica.

Sin embargo, el acceso no está determinado únicamente por la edad. Entre los criterios también se encuentran presentar dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, contar con insuficientes recursos económicos y redes de apoyo, además de expresar personalmente la voluntad de ingresar.

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¿Cómo funcionan los albergues del INAPAM?

Los albergues ofrecen atención gerontológica en modalidad de estancia permanente, por lo que las personas aceptadas pueden permanecer en ellos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Entre los servicios disponibles se encuentran alojamiento permanente, atención médica, alimentación, cuidados y actividades físicas, recreativas, ocupacionales, culturales y de estimulación cognitiva. El objetivo es proteger, mantener, recuperar y promover la capacidad funcional, la salud y el bienestar de las personas adultas mayores.

Para solicitar el ingreso, además de tener 60 años o más, la persona debe expresar por sí misma su deseo de ingresar, presentar dificultad para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, contar con insuficientes recursos económicos y redes de apoyo, así como con dos personas responsables.

Una vez que cumple con estos criterios, deberá aceptar una valoración gerontológica y entregar los estudios y documentos solicitados por el INAPAM, entre ellos:

Química sanguínea de seis elementos

Biometría hemática completa

Examen general de orina

Tele de tórax

Electrocardiograma

Historial médico y recetas actualizadas

Comprobantes de vacunación contra COVID-19

Comprobante de domicilio

Fotografía tamaño infantil o digital

Copia de la credencial del INE de la persona adulta mayor y sus responsables

Copia de la credencial INAPAM

Acta de nacimiento y CURP

Comprobantes de ingreso, en caso de contar con ellos

Aviso de privacidad y carta de consentimiento firmados

Sin embargo, realizar la valoración no garantiza el ingreso. El dictamen depende del análisis de los resultados por parte del Comité de Ingreso y Casos Especiales de Albergues y Residencias de Día del INAPAM, así como de los recursos disponibles del Instituto.

Los albergues y centros cuentan con un gran número de actividades. Dentro de estos espacios, los adultos mayores pueden participar en talleres, capacitaciones y más actividades. (Twitter: @INAPAM)

¿Los albergues del INAPAM son gratis?

El trámite de ingreso es totalmente gratuito, pero esto no significa que la estancia sea necesariamente sin costo.

Una vez que la persona es aceptada, se establece una cuota de recuperación mensual, cuyo monto se determina mediante un estudio socioeconómico. Por ello, la cantidad a pagar depende de la situación económica de cada persona.

Actualmente, el INAPAM cuenta con seis albergues. Cuatro se encuentran en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y uno más en Oaxaca:

Alabama , en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Gemelos , en Coyoacán, Ciudad de México.

, en Coyoacán, Ciudad de México. Moras , en Benito Juárez, Ciudad de México.

, en Benito Juárez, Ciudad de México. Nebraska , en Benito Juárez, Ciudad de México.

, en Benito Juárez, Ciudad de México. Nicéforo Guerrero , en Guanajuato, Guanajuato.

, en Guanajuato, Guanajuato. Celsa Aguirre Vda. de Bravo, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

¿Qué son las residencias de día del INAPAM?

A diferencia de los albergues, las residencias de día ofrecen una estancia temporal para las personas adultas mayores. Funcionan de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, por lo que quienes acuden a estos espacios regresan a sus hogares al terminar la jornada.

Estos centros proporcionan atención médica y psicológica, cuidados generales, un tiempo de comida, intervención de trabajo social, terapia ocupacional y estimulación cognitiva. El objetivo es promover la interacción social, el estado de ánimo, la capacidad funcional, la independencia y la autonomía.

Para ingresar también es necesario tener 60 años o más, expresar personalmente la voluntad de recibir el servicio, presentar dificultad para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, contar con insuficientes recursos económicos y redes de apoyo, además de tener una persona responsable.

El proceso incluye igualmente una valoración gerontológica y la entrega de estudios y documentos. Al igual que ocurre con los albergues, la valoración no garantiza que la persona sea aceptada, pues el Comité de Ingreso y Casos Especiales determina el resultado considerando tanto la valoración como los recursos disponibles.

El trámite de ingreso a las residencias de día también es gratuito, aunque después de la aceptación se establece una cuota de recuperación mensual con base en un estudio socioeconómico.

Actualmente, el INAPAM cuenta con seis residencias de día, ubicadas en:

Cerro San Andrés: alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Corpus Christi: alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Dr. Atl: alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Guadalupe Proletaria: alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Héroes del 47: alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Antonio de Haro Saldívar: Jerez, Zacatecas.

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