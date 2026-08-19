Congreso de Nuevo León aprueba nuevo descuento del 20% en el refrendo para adultos de 60 años: ¿en qué se diferencia del subsidio del 25% que ya existe para mayores de 65?

Las personas adultas mayores de 60 años que sean propietarias de un vehículo registrado en Nuevo León cuentan, desde este año, con un nuevo beneficio para el pago del refrendo. Se trata de un descuento anual de por lo menos 20%, establecido en la legislación estatal y que puede ser compatible con otros descuentos vigentes al momento de realizar el pago.

La medida puede generar dudas entre quienes tienen 65 años o más, ya que el Instituto de Control Vehicular (ICV) mantiene para el refrendo 2026 un subsidio de 25% para adultos mayores de 65 años que sean propietarios de un solo vehículo registrado en el estado y cuyo modelo sea 2020 o anterior. Sin embargo, existe una diferencia clara entre ambos apoyos: la diferencia de edad.

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¿Qué cambia con el nuevo descuento para mayores de 60 años?

El nuevo beneficio surgió de una reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de junio de 2026. A partir de esta modificación, el artículo 24 Bis de la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular establece que las personas adultas mayores de 60 años propietarias de vehículos registrados en Nuevo León podrán obtener un descuento anual de por lo menos 20% en el refrendo.

Una de las diferencias más importantes está en la edad. El nuevo descuento permite acceder al beneficio desde los 60 años, mientras que el subsidio de 25% del refrendo 2026 está dirigido a personas de 65 años o más. Además, la disposición que establece el 20% señala que será compatible con cualquier otro descuento que esté vigente al momento del pago.

Esto no significa que una persona de 65 años vaya a obtener automáticamente un 45% de descuento. La legislación establece que el beneficio de 20% es compatible con otros descuentos, pero no señala que deba sumarse de manera directa al subsidio específico de 25% que el ICV ofrece durante el refrendo 2026.

El Diputado José Luis Santos Martínez, grupo legislativo del PAN, propuso otorgar un descuento anual de al menos 20% en el refrendo vehicular a personas adultas mayores en Nuevo León, mediante reforma legal que busca apoyar su economía y facilitar su movilidad. pic.twitter.com/fD0U4PIjmm — Congreso Nuevo León (@CongresoNL) March 29, 2026

¿En qué se diferencia del 25% para mayores de 65 años?

El subsidio de 25% es un beneficio que el ICV contempla específicamente para el refrendo vehicular 2026. Para acceder a él, la persona debe tener 65 años o más, ser propietaria de un solo vehículo registrado en Nuevo León y que este sea modelo 2020 o anterior.

En cambio, el nuevo descuento establecido en la Ley para personas de 60 años o más señala como condición ser propietarias de un vehículo registrado en el estado. En el artículo 24 Bis no aparece una restricción equivalente sobre tener un solo vehículo ni sobre el año del modelo.

Por ello, los dos beneficios no deben confundirse ni entenderse como un cambio del 25% al 20%. El descuento de 20% amplía el beneficio a partir de los 60 años, mientras que el subsidio de 25% continúa vigente para el refrendo 2026 bajo sus propios requisitos.

¿Cómo pagar el refrendo 2026 en Nuevo León y cuánto cuesta con los descuentos?

Para realizar el pago del refrendo, las personas pueden consultar su estado de cuenta con el número de placa y conocer el monto correspondiente a su vehículo. El costo depende del modelo y tipo de vehículo, mientras que las cuotas señaladas no incluyen multas municipales ni sanciones por rezago.

Vehículos modelo 2011 y anteriores: el refrendo es de $2,287.55; con el descuento de 20% quedaría en $1,830.04 , mientras que con 25% sería de $1,715.66 .

el refrendo es de $2,287.55; con el descuento de 20% quedaría en , mientras que con 25% sería de . Vehículos modelo 2012 a 2016: el costo base es de $2,932.75; con 20% de descuento sería de $2,346.20 y con 25%, de $2,199.56 .

el costo base es de $2,932.75; con 20% de descuento sería de y con 25%, de . Vehículos modelo 2017 en adelante: el refrendo cuesta $4,105.85; con 20% quedaría en $3,284.68 y con 25%, en $3,079.39 .

el refrendo cuesta $4,105.85; con 20% quedaría en y con 25%, en . Motocicletas y remolques: el costo base es de $821.17; con 20% sería de $656.94 y con 25%, de $615.88 .

el costo base es de $821.17; con 20% sería de y con 25%, de . Vehículos eléctricos registrados en 2025 o años anteriores: pagan $2,052.93; con 20% de descuento serían $1,642.34 y con 25%, $1,539.70.

Estos montos corresponden al valor de las cuotas UMA y no contemplan posibles multas, recargos o sanciones pendientes.

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