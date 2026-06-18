Tramitar cambio de propietario de vehículo en Nuevo León 2026: precios, requisitos y paso a paso para hacer el trámite

Comprar un auto usado no termina con la entrega de las llaves. En Nuevo León, también es necesario confirmar que el vehículo se encuentre a nombre del nuevo dueño y, aún más importante, que el auto no presente refrendos pendientes.

Para estos casos, el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León mantiene activo el programa Ponlo a tu Nombre. Esta opción permite poner al corriente ciertos vehículos, obtener nueva Constancia de Registro Vehicular y placas.

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¿Qué vehículos pueden entrar al programa Ponlo a tu Nombre?

El programa aplica para autos modelo 2020 o anteriores con refrendos pendientes que alcancen un alto precio. También puede servir para quienes no han hecho el cambio de propietario debido al monto del adeudo acumulado.

En motocicletas y remolques, el beneficio aplica sin importar el modelo, siempre que tengan adeudos. Al completar el trámite, el propietario puede recibir una Constancia de Registro Vehicular y placas nuevas.

¿Cuánto cuesta poner un vehículo a tu nombre en Nuevo León?

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, los autos modelo 2020 o anteriores con refrendos pendientes pueden regularizarse con una cuota fija de $5 mil 865 pesos.

Para motocicletas y remolques, de cualquier modelo, el costo oficial es de $821 pesos. Aun así, hay una aclaración importante: estos montos no incluyen multas municipales. Además, en autos, la cuota de $5 mil 865 pesos tampoco incluye el costo del cambio de propietario.

En el caso del proceso de cambio de propietario, fuera del programa, el costo no es fijo para todos los vehículos, ya que se calcula con base en el valor comercial de la unidad: se cobra el equivalente al 1.8% de ese monto, además de $587 pesos por la Constancia de Registro Vehicular.

Para completar el proceso es necesario acudir con el automóvil a una delegación del ICV y presentar documentación básica, como una identificación oficial vigente, licencia de conducir de Nuevo León, comprobante de domicilio reciente, la factura o documento que acredite la propiedad del vehículo y las placas anteriores, las cuales deberán entregarse al momento del trámite.

¿Qué requisitos piden para el cambio de propietario en Nuevo León?

Para iniciar el proceso, el propietario debe contar con documentos que acrediten su identidad y la relación con el vehículo. Los requisitos principales son:

Licencia para conducir vigente de Nuevo León

Constancia de Registro Vehicular endosada

Factura a nombre del nuevo propietario, si aplica

Placa del vehículo

Datos del propietario actual

Si el vehículo es modelo 2016 o anterior y no se cuenta con documentos, el programa permite llenar una solicitud con dos testigos. Ese formato debe imprimirse, firmarse y presentarse en una delegación del Instituto de Control Vehicular.

¿Cómo hacer el cambio de propietario paso a paso en Nuevo León?

El trámite puede agilizarse desde el sitio oficial del Instituto de Control Vehicular, en el apartado Agiliza Ponlo a tu Nombre. Ahí se llena una solicitud previa, aunque el proceso debe concluirse de forma presencial. Los pasos generales son:

Entrar al sitio oficial del ICVNL

Abrir el apartado Agiliza Ponlo a tu Nombre

Llenar los datos del propietario

Capturar la licencia de Nuevo León

Agregar los datos de testigos, si aplica

Ingresar la placa del vehículo

Aceptar los términos del servicio

Imprimir y firmar el documento

Presentarlo en una delegación del ICVNL

El registro en línea ayuda a preparar la solicitud, pero no sustituye la revisión en ventanilla. En la delegación se validan los documentos y se confirma el monto final según el caso del vehículo.

¿Qué revisar antes de pagar y dónde acudir?

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar si el vehículo tiene multas municipales, adeudos adicionales o documentos pendientes. Esto evita confusiones, porque el programa cubre ciertos conceptos, pero no elimina todos los cargos relacionados con el vehículo.

Para concluir el trámite, el Instituto de Control Vehicular pide acudir a una delegación. La sede de Pabellón Ciudadano se ubica en Washington 2000 Oriente, colonia Obrera, en Monterrey, y el portal oficial del ICVNL también permite consultar la delegación más cercana antes de presentarse.

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