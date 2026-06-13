El Congreso del estado de Nuevo León aprobó aplicar un descuento del 25% en el trámite de la licencia de conducir, esto siempre y cuando las y los conductores cumplan con una serie de requisitos que fueron integrados a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado y en la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por el Congreso del estado, que se dio a conocer que el descuento ya es aplicable en la entidad además de que el mismo estará vigente de manera permanente, esto con la finalidad de beneficiar a las y los neoleoneses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes tendrán 25% de descuento en la licencia de conducir en Nuevo León?

De acuerdo con el comunicado emitido por el Congreso de Nuevo León, el descuento del 25% en el trámite de la licencia de conducir aplicará únicamente para las personas que sin ser propietarias de una unidad vehicular, tengan que tramitar o renovar este documento por motivos laborales.

Se señaló que las y los conductores deberán acreditar bajo cartas de oficio y otros, que están tramitando la licencia de conducir por motivos de trabajo y no personales, lo cual podría hacer que se aplique una reducción considerable en el costo del trámite.

El Pase Turístico en Nuevo León será un permiso 💯 gratuito y en línea, para vehículos con placas foráneas que deseen circular en el estado, para mejorar el control vehicular y la seguridad. Estamos trabajando en coordinación con autoridades para emitir la normatividad aplicable. pic.twitter.com/jUnGeEJytO — Instituto de Control Vehicular (@ICVNL) May 25, 2026

¿En cuánto queda el precio de la licencia en Nuevo León este 2026?

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular (ICV) de Nuevo León, el precio de la licencia de conducir puede variar entre los 938 y los mil 408 pesos, esto dependiendo de si se busca un permiso con vigencia de 3 o 5 años.

Es decir que gracias al descuento que comenzó a aplicar el Gobierno de Nuevo León en este trámite, el costo quedaría en tan solo 704 pesos para la licencia de 3 años, así como en mil 056 pesos la de cinco años.

Aprueban 20% de descuento en pago de refrendo

Más allá de dar a conocer el descuento del 25% en el trámite de la licencia de conducir en personas que no son propietarias vehiculares, se informó que también se estará aplicando un 20% de descuento en el pago del refrendo a los adultos mayores de 60 años que sean propietarios de autos registrados en el estado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.