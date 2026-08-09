Canícula en Nuevo León: las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente para proteger a los adultos mayores del calor de más de 40 grados en agosto 2026

La canícula ya se presenta en Nuevo León y las altas temperaturas pueden representar un riesgo especialmente para las personas adultas mayores. Aunque el termómetro puede variar entre municipios y días, durante esta temporada pueden registrarse temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas forman parte de los grupos que requieren mayor atención ante el calor. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León recomienda reforzar las medidas de prevención y revisar constantemente el estado de salud de quienes pueden ser más vulnerables.

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¿Cómo proteger a los adultos mayores del calor?

Según lo anunciado por la dependencia, una de las principales recomendaciones es mantener una hidratación adecuada durante el día. Las autoridades aconsejan beber más líquidos de lo habitual, principalmente agua simple, bebidas hidratantes y/o Vida Suero Oral, y evitar las bebidas azucaradas y el alcohol, que no son una alternativa adecuada para mantenerse hidratado durante los periodos de calor intenso.

En el caso de los adultos mayores, también es importante que las personas que están a su cargo revisen constantemente cómo se encuentran, incluso si no manifiestan molestias. Una vigilancia frecuente puede ayudar a detectar oportunamente algún cambio en su estado de salud.

Para reducir la exposición a las altas temperaturas, se recomienda evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el sol y buscar lugares con sombra o frescos. También es conveniente utilizar ropa ligera y recurrir a sombreros o gorras cuando sea necesario salir.

Entre las principales medidas para proteger a los adultos mayores durante la canícula se encuentran:

Beber más agua de lo habitual y recurrir a bebidas hidratantes cuando sea necesario.

y recurrir a bebidas hidratantes cuando sea necesario. Evitar bebidas azucaradas y alcohólicas durante los periodos de calor.

Revisar constantemente el estado de salud de los adultos mayores.

Evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares con sombra.

Utilizar ropa ligera y de preferencia sombrero o gorra al salir.

Mantener especial vigilancia en niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León también ha llamado a extremar precauciones durante la canícula de 2026 y ha señalado a los adultos mayores, junto con otros grupos vulnerables, entre las personas que requieren mayor protección ante las altas temperaturas.

¿Cuáles son las señales de alarma por el calor?

En otro comunicado, el gobierno de Nuevo León añadió que el calor extremo puede provocar afectaciones como deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor. Por ello, es importante no esperar a que los síntomas empeoren, especialmente cuando se trata de una persona adulta mayor.

Algunas señales que pueden indicar una afectación relacionada con las altas temperaturas son:

Mareo

Dolor de cabeza

Piel caliente

Confusión

Desmayo

Ante la presencia de estas señales, particularmente si se presentan de manera repentina o empeoran, es importante buscar atención médica de inmediato. Mientras se recibe ayuda, se debe llevar a la persona a un lugar fresco y alejado del sol.

Para los adultos mayores, mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada al sol y revisar constantemente su estado de salud son algunas de las principales medidas para reducir el riesgo de complicaciones durante los días de altas temperaturas.

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