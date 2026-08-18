Adultos mayores con credencial INAPAM pueden aplicar a descuentos de hasta el 50% en vuelos o camión para el Día del Abuelo en agosto 2026

Hacer un viaje, para celebrar y disfrutar del Día del Abuelo este 28 de agosto, puede costar menos para los adultos mayores que cuentan con credencial INAPAM. Y es que de acuerdo con varias líneas de autobuses, existen descuentos de hasta el 50% en el precio del boleto, además, de otra importante rebaja para quienes prefieran trasladarse en avión.

Sin embargo, estos beneficios no son una promoción especial de agosto y pueden aprovecharse durante el resto del año. Cada empresa establece sus condiciones y el número de lugares disponibles, por lo que comprar con anticipación puede ayudar a encontrar espacio con la tarifa preferencial.

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¿Qué líneas de autobús ofrecen 50% de descuento con INAPAM?

Entre las empresas que actualmente publican descuentos para los adultos mayores se encuentran:

ADO: ofrece 50% de descuento , limitado a dos lugares por autobús en corridas normales. La tarifa está disponible en sus marcas y clases de servicio.

ofrece , limitado a en corridas normales. La tarifa está disponible en sus marcas y clases de servicio. ETN Turistar: aplica 50% de descuento , sujeto a disponibilidad, y solicita presentar la credencial expedida por el INAPAM para acreditar el beneficio.

aplica , sujeto a disponibilidad, y solicita presentar la credencial expedida por el INAPAM para acreditar el beneficio. Primera Plus: reduce 50% el valor del boleto , sujeto a disponibilidad. Al comprar y abordar se debe mostrar la credencial INAPAM o un documento que acredite tener más de 60 años.

reduce , sujeto a disponibilidad. Al comprar y abordar se debe mostrar la credencial INAPAM o un documento que acredite tener más de 60 años. Ómnibus de México: contempla 50% de descuento y hasta seis lugares por autobús , siempre sujetos a disponibilidad.

contempla y hasta , siempre sujetos a disponibilidad. TAP: mantiene 50% de descuento durante todo el año , con disponibilidad de hasta seis lugares por autobús .

mantiene , con disponibilidad de hasta . Vallarta Plus: publica 50% de descuento durante todo el año al presentar la credencial INAPAM vigente.

publica al presentar la credencial INAPAM vigente. Futura y Grupo Estrella Blanca: también contemplan 50% de descuento para personas adultas mayores que acrediten el beneficio con su credencial INAPAM.

¿Cuánto descuento ofrece Aeroméxico a los adultos mayores?

Para quienes prefieran viajar en avión, Aeroméxico mantiene un beneficio dirigido a personas de 60 años o más de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con la aerolínea, el descuento es de 15% para quienes presenten su credencial INAPAM. Por ello, antes de reservar es importante revisar el precio final y las condiciones correspondientes al vuelo seleccionado.

¿Qué documentos se necesitan para obtener el descuento?

Las condiciones pueden variar de una empresa a otra, aunque la credencial INAPAM es el principal documento para acreditar el beneficio. Para utilizarla, deberá presentarse vigente, en buen estado y de forma física, ya que no se aceptan versiones digitales, fotografías o archivos PDF.

En el caso de ADO, la empresa actualizó sus condiciones el 11 de agosto de 2026. Para comprar por internet se debe seleccionar la tarifa INAPAM desde la búsqueda y, al momento de abordar presentar.

Boleto electrónico

Identificación oficial

Credencial vigente del INAPAM

Además, el beneficio no puede combinarse con otros descuentos.

Por su parte, Primera Plus solicita acreditar la edad al comprar y subir al autobús, mientras que ETN requiere la credencial INAPAM para aplicar la tarifa de senectud. Ómnibus de México también pide mostrar la identificación que acredite el descuento durante el viaje.

¿Los descuentos INAPAM son únicamente por el Día del Abuelo?

Aunque en México el Día del Abuelo se conmemora cada 28 de agosto, los descuentos de transporte para los adultos mayores no dependen de esta celebración.

TAP y Vallarta Plus, por ejemplo, señalan expresamente que su beneficio está disponible durante todo el año, mientras que ADO, Primera Plus, ETN y Ómnibus de México mantienen la tarifa para adultos mayores en sus canales oficiales.

Por ello, si se planea viajar alrededor del 28 de agosto, vale la pena revisar las corridas con anticipación, sobre todo porque el número de boletos con descuento puede ser limitado en cada autobús.

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