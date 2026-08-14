Día del Abuelo 2026: los restaurantes en Guadalajara y Monterrey que dan descuento con credencial INAPAM a adultos mayores

Para quienes buscan celebrar el Día del Abuelo con una comida especial, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede ser de gran ayuda. Como parte de sus beneficios permanentes, restaurantes y cafeterías del país ofrecen precios preferenciales a las personas adultas mayores, una opción que muchas familias aprovechan en esta fecha.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2026, quienes tengan la credencial vigente del INAPAM pueden acceder a descuentos de entre el 5% y el 20% en distintos establecimientos, incluidos algunos en Guadalajara y Monterrey.

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¿Qué restaurantes de Guadalajara y Monterrey dan descuento con la credencial del INAPAM?

Para quienes estén buscando un restaurante para celebrar el Día del Abuelo en Guadalajara y Monterrey, estos son los establecimientos que ofrecen descuento en ambas ciudades, según el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2026:

Guadalajara

Restaurante Hermanas Coraje: 10% de descuento, en Avenida Vallarta #4873, colonia Prados Vallarta.

Monterrey

Amatle Café Orgánico : 15% de descuento, en Mariano Abasolo #881, colonia Centro, C.P. 64000.

: 15% de descuento, en Mariano Abasolo #881, colonia Centro, C.P. 64000. Café Cultural Entre Cronopios : 20% de descuento, en Dr. José María Coss #133, colonia Centro, C.P. 64000.

: 20% de descuento, en Dr. José María Coss #133, colonia Centro, C.P. 64000. La Fonda del Rey : 5% de descuento, en Mariano Matamoros #816 Ote, colonia Centro, C.P. 64000.

: 5% de descuento, en Mariano Matamoros #816 Ote, colonia Centro, C.P. 64000. Mesón del Gallo: 10% de descuento, en Padre Mier Oriente #1006, colonia Centro, C.P. 64000.

¿Cuándo se celebra el Día del Abuelo en México este 2026?

El Día del Abuelo se conmemora cada 28 de agosto en México, fecha que en 2026 caerá en viernes, una jornada que muchas familias eligen para reunirse y reconocer el papel de los adultos mayores dentro del hogar.

En México la efeméride tiene un origen propio y su celebración oficial se remonta a 1983. La fecha sirve para impulsar campañas de inclusión, respeto y envejecimiento saludable dirigidas a este sector de la población

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