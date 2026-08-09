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Día del Abuelo 2026: Bisquets Obregón y Potzollcalli ofrecen hasta un 15% de descuento a todos los adultos mayores que presenten este documento

La credencial INAPAM es clave para acceder al beneficio, que puede cambiar según la sucursal y el tipo de consumo

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3 minutos lectura
Escrito por: Miguel Escudero

El próximo viernes 28 de agosto, las familias mexicanas celebrarán una edición más del Día del Abuelo, por lo que miles decidirán salir a desayunar o comer para conmemorar la fecha. Ante esto, y para desconocimiento de muchos, quienes cuenten con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a distintos descuentos y reducir el costo de la cuenta.

Entre las opciones se encuentran Potzollcalli y Bisquets Obregón, aunque cada restaurante maneja condiciones diferentes. Mientras el primero tiene registrado un descuento de hasta 15% en alimentos en una sucursal participante, Bisquets Obregón ofrece 5% sobre el consumo individual de la persona titular de la credencial.

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¿Cómo obtener los descuentos de Potzollcalli y Bisquets Obregón?

Para solicitar el beneficio es necesario presentar la credencial INAPAM vigente y confirmar que la sucursal participe.

En Potzollcalli, el convenio localizado en el directorio oficial corresponde a la sucursal ubicada en Libramiento Norte Poniente 2851, local 13, colonia Miravalle, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El descuento aplica en alimentos y no incluye bebidas alcohólicas.

En Bisquets Obregón, por su parte, la rebaja se aplica únicamente al consumo individual de la persona que presenta la credencial y no puede combinarse con otras promociones u ofertas.

Antes de pagar es recomendable:

  • Presentar la credencial INAPAM vigente
  • Confirmar que la sucursal participe
  • Preguntar qué consumos están incluidos
  • Revisar que el descuento aparezca en la cuenta

¿Qué otros restaurantes tienen descuento con credencial INAPAM?

El directorio de beneficios del INAPAM también incluye restaurantes, cafeterías y otros negocios de alimentos que pueden ser una opción para celebrar el Día del Abuelo este 28 de agosto.

Entre ellos se encuentran:

  • Darsky Coffee Cafetería: 20% de descuento
  • Montmartre Bistro: 20% de descuento
  • Bellini Montecito: 15% de descuento
  • Green Bar: 15% de descuento
  • La Casa de Anita: 15% de descuento
  • Comercial Delizia Pastelería: 15% de descuento
  • Grupo Daruma: 10% de descuento
  • Restaurante Chilpa: 10% de descuento
  • Restaurante Curado: 10% de descuento
  • El Timón de Cortés: 10% de descuento
  • Restaurante Nuevo Tehuacán: 10% de descuento
  • Pastelería Patricia Ramírez Herrera: 10% de descuento
  • Starloks Coffee Cafetería: 10% de descuento
  • Restaurant Vegetariano Lindavista: 5% de descuento
  • Mocaba Café: 5% de descuento

Como algunos convenios corresponden a establecimientos o sucursales específicas, antes de acudir lo mejor es consultar el directorio oficial de beneficios del INAPAM y confirmar que el descuento continúe disponible.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM y aprovechar estos beneficios?

Quienes ya cumplieron 60 años pueden tramitar gratuitamente la credencial INAPAM en los módulos de atención. Para hacerlo se necesita:

  • Acta de nacimiento legible
  • Identificación oficial vigente
  • CURP actualizado
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Fotografía reciente tamaño infantil
  • CURP y teléfono de una persona de contacto para emergencias

El trámite es presencial y gratuito. Además, cada estado puede solicitar algún requisito adicional, por lo que antes de acudir es recomendable revisar la información correspondiente y ubicar el módulo INAPAM más cercano.

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