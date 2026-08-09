Día del Abuelo 2026: Bisquets Obregón y Potzollcalli ofrecen hasta un 15% de descuento a todos los adultos mayores que presenten este documento

El próximo viernes 28 de agosto, las familias mexicanas celebrarán una edición más del Día del Abuelo, por lo que miles decidirán salir a desayunar o comer para conmemorar la fecha. Ante esto, y para desconocimiento de muchos, quienes cuenten con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a distintos descuentos y reducir el costo de la cuenta.
Entre las opciones se encuentran Potzollcalli y Bisquets Obregón, aunque cada restaurante maneja condiciones diferentes. Mientras el primero tiene registrado un descuento de hasta 15% en alimentos en una sucursal participante, Bisquets Obregón ofrece 5% sobre el consumo individual de la persona titular de la credencial.
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¿Cómo obtener los descuentos de Potzollcalli y Bisquets Obregón?
Para solicitar el beneficio es necesario presentar la credencial INAPAM vigente y confirmar que la sucursal participe.
En Potzollcalli, el convenio localizado en el directorio oficial corresponde a la sucursal ubicada en Libramiento Norte Poniente 2851, local 13, colonia Miravalle, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El descuento aplica en alimentos y no incluye bebidas alcohólicas.
En Bisquets Obregón, por su parte, la rebaja se aplica únicamente al consumo individual de la persona que presenta la credencial y no puede combinarse con otras promociones u ofertas.
Antes de pagar es recomendable:
- Presentar la credencial INAPAM vigente
- Confirmar que la sucursal participe
- Preguntar qué consumos están incluidos
- Revisar que el descuento aparezca en la cuenta
¿Qué otros restaurantes tienen descuento con credencial INAPAM?
El directorio de beneficios del INAPAM también incluye restaurantes, cafeterías y otros negocios de alimentos que pueden ser una opción para celebrar el Día del Abuelo este 28 de agosto.
Entre ellos se encuentran:
- Darsky Coffee Cafetería: 20% de descuento
- Montmartre Bistro: 20% de descuento
- Bellini Montecito: 15% de descuento
- Green Bar: 15% de descuento
- La Casa de Anita: 15% de descuento
- Comercial Delizia Pastelería: 15% de descuento
- Grupo Daruma: 10% de descuento
- Restaurante Chilpa: 10% de descuento
- Restaurante Curado: 10% de descuento
- El Timón de Cortés: 10% de descuento
- Restaurante Nuevo Tehuacán: 10% de descuento
- Pastelería Patricia Ramírez Herrera: 10% de descuento
- Starloks Coffee Cafetería: 10% de descuento
- Restaurant Vegetariano Lindavista: 5% de descuento
- Mocaba Café: 5% de descuento
Como algunos convenios corresponden a establecimientos o sucursales específicas, antes de acudir lo mejor es consultar el directorio oficial de beneficios del INAPAM y confirmar que el descuento continúe disponible.
¿Cómo tramitar la credencial INAPAM y aprovechar estos beneficios?
Quienes ya cumplieron 60 años pueden tramitar gratuitamente la credencial INAPAM en los módulos de atención. Para hacerlo se necesita:
- Acta de nacimiento legible
- Identificación oficial vigente
- CURP actualizado
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Fotografía reciente tamaño infantil
- CURP y teléfono de una persona de contacto para emergencias
El trámite es presencial y gratuito. Además, cada estado puede solicitar algún requisito adicional, por lo que antes de acudir es recomendable revisar la información correspondiente y ubicar el módulo INAPAM más cercano.
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