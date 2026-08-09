Día del Abuelo 2026: Bisquets Obregón y Potzollcalli ofrecen hasta un 15% de descuento a todos los adultos mayores que presenten este documento

El próximo viernes 28 de agosto, las familias mexicanas celebrarán una edición más del Día del Abuelo, por lo que miles decidirán salir a desayunar o comer para conmemorar la fecha. Ante esto, y para desconocimiento de muchos, quienes cuenten con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a distintos descuentos y reducir el costo de la cuenta.

Entre las opciones se encuentran Potzollcalli y Bisquets Obregón, aunque cada restaurante maneja condiciones diferentes. Mientras el primero tiene registrado un descuento de hasta 15% en alimentos en una sucursal participante, Bisquets Obregón ofrece 5% sobre el consumo individual de la persona titular de la credencial.

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¿Cómo obtener los descuentos de Potzollcalli y Bisquets Obregón?

Para solicitar el beneficio es necesario presentar la credencial INAPAM vigente y confirmar que la sucursal participe.

En Potzollcalli, el convenio localizado en el directorio oficial corresponde a la sucursal ubicada en Libramiento Norte Poniente 2851, local 13, colonia Miravalle, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El descuento aplica en alimentos y no incluye bebidas alcohólicas.

En Bisquets Obregón, por su parte, la rebaja se aplica únicamente al consumo individual de la persona que presenta la credencial y no puede combinarse con otras promociones u ofertas.

Antes de pagar es recomendable:

Presentar la credencial INAPAM vigente

Confirmar que la sucursal participe

Preguntar qué consumos están incluidos

Revisar que el descuento aparezca en la cuenta

¿Qué otros restaurantes tienen descuento con credencial INAPAM?

El directorio de beneficios del INAPAM también incluye restaurantes, cafeterías y otros negocios de alimentos que pueden ser una opción para celebrar el Día del Abuelo este 28 de agosto.

Entre ellos se encuentran:

Darsky Coffee Cafetería: 20% de descuento

20% de descuento Montmartre Bistro: 20% de descuento

20% de descuento Bellini Montecito: 15% de descuento

15% de descuento Green Bar: 15% de descuento

15% de descuento La Casa de Anita: 15% de descuento

15% de descuento Comercial Delizia Pastelería: 15% de descuento

15% de descuento Grupo Daruma: 10% de descuento

10% de descuento Restaurante Chilpa: 10% de descuento

10% de descuento Restaurante Curado: 10% de descuento

10% de descuento El Timón de Cortés: 10% de descuento

10% de descuento Restaurante Nuevo Tehuacán: 10% de descuento

10% de descuento Pastelería Patricia Ramírez Herrera: 10% de descuento

10% de descuento Starloks Coffee Cafetería: 10% de descuento

10% de descuento Restaurant Vegetariano Lindavista: 5% de descuento

5% de descuento Mocaba Café: 5% de descuento

Como algunos convenios corresponden a establecimientos o sucursales específicas, antes de acudir lo mejor es consultar el directorio oficial de beneficios del INAPAM y confirmar que el descuento continúe disponible.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM y aprovechar estos beneficios?

Quienes ya cumplieron 60 años pueden tramitar gratuitamente la credencial INAPAM en los módulos de atención. Para hacerlo se necesita:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil

CURP y teléfono de una persona de contacto para emergencias

El trámite es presencial y gratuito. Además, cada estado puede solicitar algún requisito adicional, por lo que antes de acudir es recomendable revisar la información correspondiente y ubicar el módulo INAPAM más cercano.

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