El balneario de Hidalgo a 3 horas de CDMX donde puedes nadar en aguas termales hasta la noche: la entrada cuesta $90 pesos con INAPAM

El Parque Acuático Maguey Blanco, en Ixmiquilpan, Hidalgo, tiene una oferta diferente para quienes vayan a sus aguas termales. El lugar ahora cuenta con una nueva zona llamada Ra Zabi que permite meterse en sus aguas incluso después de que cae la noche.

Ahí, la piedra, el agua en movimiento y la iluminación nocturna crean un escenario muy distinto al del parque de día: canales que conectan distintos puntos, alguna cascada pequeña y caminos iluminados que invitan a recorrerlos sin apuro.

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¿Cuánto cuesta la entrada a este parque acuático de Hidalgo y en qué horarios abre Ra Zabi?

Según indicó el Parque Acuático Maguey Blanco en redes sociales, Ra Zabi abre de jueves a sábado, de 8:00 a.m. a 11:45 p.m y de domingo a miércoles de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada general al parque cuesta 180 pesos por persona, e incluye acceso a las albercas, el lago y los toboganes. Los adultos mayores con credencial INAPAM pagan 90 pesos, mientras que los niños que miden menos de un metro entran gratis.

¿Qué se puede hacer durante el día en Maguey Blanco?

La propuesta del parque no se limita a la noche. De día hay albercas familiares, toboganes, acuatubos y un lago natural de cuatro metros de profundidad, sumado a espacios verdes donde simplemente sentarse a descansar. Para los más animados, existe Koko Extremo, un tobogán que ronda los 30 metros.

También hay una zona pensada para los más chicos, con chapoteaderos, toboganes pequeños, resbaladillas y distintos juegos de agua. A eso se suman diversos servicios incluidos vestidores, regaderas, estacionamiento sin costo, áreas verdes y asadores repartidos por el predio.

La distancia entre la Ciudad de México y este parque acuático de Ixmiquilpan ronda los 160 kilómetros, un trayecto que en auto lleva alrededor de dos horas y media y tres horas dependiendo del tráfico.

El complejo también dispone de varias alternativas de hospedaje. El Hotel Tax’uada ofrece cuartos para dos personas desde $2,600 pesos, y opciones para cuatro desde $3,100 pesos. También están las cabañas panorámicas, con precios que arrancan en $2,650 pesos para cuatro huéspedes, según indica la web oficial del parque.

Para quienes prefieren acampar, el espacio para una tienda cuesta $100 pesos por noche en el caso de grupos pequeños, y hasta $170 pesos para tiendas más grandes. Esta tarifa no incluye el acceso al parque, y también existe la opción de rentar una casa de campaña directamente en el lugar.

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