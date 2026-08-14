Aguinaldo INAPAM 2026: tener la credencial no es suficiente, ¿quiénes sí lo reciben?

La recta final del año se acerca y con ello también llegan algunos beneficios como el pago de aguinaldos en trabajos y apoyos para personas pensionadas y adultos mayores.

Uno de ellos es para las personas que cuentan con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); sin embargo, no todas pueden recibir el aguinaldo. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos quiénes sí recibirán este beneficio.

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¿Quiénes sí reciben el aguinaldo con credencial INAPAM?

Como ya lo mencionamos, no por tener la credencial de INAPAM significa que de forma automática recibirás el pago de aguinaldo en 2026.

El pago de aguinaldo se otorga a los adultos mayores que consigan empleo formal a través del Servicio de Vinculación Productiva.

Pero ¿qué es el Servicio de Vinculación Productiva? Es un programa en el que adultos mayores pueden continuar realizando actividades productivas favoreciendo su inclusión social y económica.

A través del Servicio de Vinculación Productiva los adultos mayores pueden ser contratados formalmente por una empresa participante.

Una vez inscritos, podrán acceder a las prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo, entre ellas, el pago de aguinaldo.

Por ello, el pago de aguinaldo no corresponde a un depósito adicional del INAPAM, sino a una prestación derivada de una relación laboral formal.

¿Cómo inscribirme al Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM?

Si te interesa formar parte del Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM, deberás seguir este proceso:

Presentarte en la oficina de Vinculación Laboral del INAPAM más cercana de 8:00 am a 2:00 pm

Llevar credencial del INAPAM, CURP y solicitud de empleo

Posterior a ello, tendrás una entrevista para conocer tu experiencia, habilidades y la disponibilidad de horario.

Una vez vinculado con alguna empresa, podrás recibir el aguinaldo 2026, recuerda que el monto equivale a 15 días de salario y se deberá entregar antes del 20 de diciembre.

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