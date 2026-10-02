La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero abre vacantes para sumarse a la Policía Estatal con sueldos que superan los $21,000 pesos

La búsqueda de empleo con sueldo competitivo crece en México conforme distintas dependencias publican nuevas convocatorias de contratación. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero presenta las vacantes para la Policía Estatal de Guerrero dentro de su convocatoria SSP Guerrero Bases 2026, pensada para quienes buscan estabilidad laboral y prestaciones de ley.

De acuerdo con la dependencia, el proceso de reclutamiento busca integrar a nuevos elementos a las Unidades de Investigación y Análisis Criminal de la Policía Estatal. El ingreso bruto mensual integrado asciende a $24,418.38 pesos, monto que supera el piso de los $21,000 pesos anunciado para la corporación.

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¿Qué requisitos pide la Policía Estatal de Guerrero para las nuevas vacantes?

La convocatoria especifica una lista de condiciones obligatorias para los aspirantes interesados en unirse a la corporación. Entre las oportunidades laborales que distintos gobiernos estatales impulsan esta temporada también figuran programas dirigidos a otros sectores de la población, aunque el perfil que busca la SSP de Guerrero es distinto: hombres y mujeres de entre 23 y 35 años, con bachillerato concluido o licenciatura según la plaza.

Los candidatos también deben acreditar ausencia de antecedentes penales y buena condición física y mental comprobada mediante exámenes médicos.

Ser mexicano o mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos

Tener entre 23 y 35 años de edad al momento de la inscripción

Contar con bachillerato concluido o licenciatura, según el puesto que se solicite

No registrar antecedentes penales ni consumo de sustancias ilícitas

Aprobar los exámenes médico, psicológico y de control de confianza

Tener disponibilidad para cambiar de lugar de residencia dentro del estado

Tras la inscripción, el proceso continúa con la revisión documental y la aplicación de las pruebas de control de confianza, paso obligatorio para cualquier corporación policial en México. Quienes aprueben esta etapa ingresan a un curso de formación inicial en instalaciones oficiales de la corporación, donde reciben alojamiento y alimentación durante la capacitación. La SSP de Guerrero aclara que la capacitación constante forma parte del plan de carrera policial, con posibilidad de acceder a estudios universitarios dentro de la propia institución.

Si quieres formar parte de una institución que trabaja todos los días por la seguridad de Guerrero, esto es para ti.



Si tienes licenciatura concluida y vocación de servicio, consulta la convocatoria para ingresar a las Unidades de Investigación del Delito y Análisis Criminal de… pic.twitter.com/j4eXj9jTz3 — SSPGRO (@SSPGro) October 1, 2026

El registro de documentos se realiza en la Dirección General de Desarrollo Humano de la SSP, ubicada en el edificio Costa Grande, en Chilpancingo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. La dependencia señala que la convocatoria permanece abierta hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los interesados cuentan con varios meses para reunir la documentación requerida.

¿Cuánto se gana en la Policía Estatal de Guerrero y qué otros beneficios ofrece?

El atractivo principal de esta convocatoria radica en el paquete salarial y de prestaciones que ofrece la corporación. Además del sueldo base superior a los $21,000 pesos, los elementos reciben bonos por desempeño, seguro de vida y servicio médico a través del ISSSTE. La dependencia añade que el salario se revisa de forma anual, con incrementos sujetos al presupuesto estatal aprobado cada ejercicio fiscal.

Durante la fase de capacitación inicial, los aspirantes reciben alojamiento, alimentación y una beca mensual, un esquema que busca facilitar la permanencia de quienes provienen de municipios alejados de la capital. Este tipo de incentivos se repite en otras convocatorias de seguridad del país, aunque el monto y la duración varían según el estado y la corporación.

El monto ofrecido por Guerrero se ubica por encima de otras oportunidades laborales recientes impulsadas desde el gobierno, como las vacantes para adultos mayores con credencial INAPAM en Burger King y Starbucks, que corresponden a puestos operativos como auxiliar de cocina o personal multifuncional. Las autoridades estatales insisten en que el proceso es completamente gratuito y que cualquier intento de cobro debe reportarse directamente a la SSP para evitar fraudes relacionados con la convocatoria.

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