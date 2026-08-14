Confirmado en Querétaro: Volaris ya está vendiendo vuelos baratos a Las Vegas desde $1,698 para estas fechas de 2026

Los viajeros de Querétaro tendrán una nueva opción para llegar a Las Vegas, gracias a que Volaris ya puso a la venta los vuelos de esta nueva ruta como parte de la expansión que la aerolínea prepara para finales de 2026. La conexión será especialmente atractiva para quienes buscan una escapada de entretenimiento en Estados Unidos sin tener que trasladarse a otro aeropuerto para tomar el vuelo.

Además, y como parte del lanzamiento, la página oficial de la compañía muestra una tarifa desde $1,698 pesos por un vuelo sencillo en clase económica. El costo corresponde al 15 de febrero de 2027, por lo que no significa que ese precio esté disponible para todos los vuelos.

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¿Cuándo comenzarán los vuelos de Querétaro a Las Vegas?

La conexión con Las Vegas forma parte del paquete de nuevas rutas que Volaris habilitará desde Puebla, Guadalajara y Querétaro a partir del 30 de noviembre de 2026. La propia aerolínea ya promociona estas nuevas conexiones y permite reservar vuelos desde su plataforma.

En el caso específico de Querétaro-Las Vegas, aún no se revelan las fechas exactas del inicio de operaciones. Sin embargo, los boletos ya se encuentran disponibles.

La nueva conexión también representa una novedad para los viajeros de la entidad, pues Querétaro no contaba hasta ahora con esta opción directa hacia Las Vegas. Entre los destinos que Volaris ha incorporado o anunciado desde Querétaro se encuentran Denver, Dallas/Fort Worth, Houston, Orlando y San Antonio, además de Las Vegas.

¡Vámonos, Querétaro! 🇲🇽 @flyvolaris is adding nonstop flights from LAS to Querétaro starting Dec. 1, 2026, with service twice a week on Mondays and Fridays. Book now! ✈️ pic.twitter.com/vQmzt1x1A0 — Harry Reid International Airport (@LASairport) August 11, 2026

¿Qué puedes hacer en Las Vegas?

La nueva ruta puede resultar atractiva tanto para quienes buscan casinos y entretenimiento como para quienes quieren conocer algunos de los sitios más reconocidos de la ciudad. La oficina oficial de turismo de Las Vegas destaca opciones que van desde espectáculos y restaurantes hasta actividades al aire libre y excursiones.

Entre los lugares y experiencias que los viajeros pueden considerar están:

The Strip , donde se concentran hoteles, restaurantes, espectáculos, casinos y algunas de las principales atracciones de la ciudad.

, donde se concentran hoteles, restaurantes, espectáculos, casinos y algunas de las principales atracciones de la ciudad. Sphere , uno de los recintos más reconocibles de Las Vegas por sus experiencias audiovisuales inmersivas.

, uno de los recintos más reconocibles de Las Vegas por sus experiencias audiovisuales inmersivas. Fremont Street Experience , en el centro de Las Vegas, conocida por sus espectáculos de luces y entretenimiento nocturno.

, en el centro de Las Vegas, conocida por sus espectáculos de luces y entretenimiento nocturno. Welcome to Fabulous Las Vegas Sign , uno de los puntos más populares para tomarse una fotografía.

, uno de los puntos más populares para tomarse una fotografía. High Roller , la rueda de observación desde la que se pueden obtener vistas panorámicas del Strip.

, la rueda de observación desde la que se pueden obtener vistas panorámicas del Strip. Grand Canyon, Hoover Dam y Red Rock Canyon, opciones para quienes quieren realizar excursiones fuera de la zona de casinos.

¿Cuánto cuesta el vuelo de Querétaro a Las Vegas?

La tarifa de $1,698 pesos localizada en la página de Volaris corresponde a un vuelo sencillo en clase económica con salida el 15 de febrero de 2027. Por tratarse de una tarifa dinámica, el precio puede cambiar dependiendo de la fecha, disponibilidad y condiciones de la reserva.

La propia página de Volaris muestra que sus tarifas se actualizan constantemente y presenta precios asociados a fechas concretas de salida.

También es importante revisar qué incluye la tarifa antes de comprar. El precio puede aumentar si el pasajero agrega servicios como equipaje, selección de asiento u otras opciones durante el proceso de reservación.

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